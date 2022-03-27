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Вице-спикер Госдумы выступил против возвращения перевода часов - РИА Новости, 27.03.2022
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Вице-спикер Госдумы выступил против возвращения перевода часов
Вице-спикер Госдумы выступил против возвращения перевода часов - РИА Новости, 27.03.2022
Вице-спикер Госдумы выступил против возвращения перевода часов
Система времени без осеннего и весеннего перевода часов в России уже устоялась, привыкшие к этому люди новых изменений могут не принять, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T13:05
2022-03-27T13:05
общество
россия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Система времени без осеннего и весеннего перевода часов в России уже устоялась, привыкшие к этому люди новых изменений могут не принять, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.Сезонный перевод часов в последний раз проводился в России десять лет назад – 27 марта 2011 года. Осенью 2014 года Россия перешла на постоянное зимнее время. В большинстве субъектов РФ часы были переведены на час назад, и в дальнейшем сезонный перевод стрелок не осуществлялся. Позднее российские власти утвердили законы, позволившие перевести стрелки часов вперед в нескольких регионах."Уже все привыкли, система давно устоялась, сейчас не время для того, чтобы переводить часы. Часы на Спасской башне бьют точно и вовремя! Сегодня люди, которые уже эту привычку выработали, с такой позицией (о возвращении системы смены времени – ред.) могут не согласиться", - заявил Чернышов.
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общество, россия
13:05 27.03.2022
 
Вице-спикер Госдумы выступил против возвращения перевода часов

Вице-спикер Госдумы Чернышов выступил против возвращения сезонного перевода часов

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкБорис Чернышов
Борис Чернышов - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Система времени без осеннего и весеннего перевода часов в России уже устоялась, привыкшие к этому люди новых изменений могут не принять, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
Сезонный перевод часов в последний раз проводился в России десять лет назад – 27 марта 2011 года. Осенью 2014 года Россия перешла на постоянное зимнее время. В большинстве субъектов РФ часы были переведены на час назад, и в дальнейшем сезонный перевод стрелок не осуществлялся. Позднее российские власти утвердили законы, позволившие перевести стрелки часов вперед в нескольких регионах.
"Уже все привыкли, система давно устоялась, сейчас не время для того, чтобы переводить часы. Часы на Спасской башне бьют точно и вовремя! Сегодня люди, которые уже эту привычку выработали, с такой позицией (о возвращении системы смены времени – ред.) могут не согласиться", - заявил Чернышов.
Владимир Круглый - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
09:21
Сенатор высказался против перевода часов в России
 
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