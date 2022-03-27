https://ria.ru/20220327/chasy-1780322456.html

Вице-спикер Госдумы выступил против возвращения перевода часов

Вице-спикер Госдумы выступил против возвращения перевода часов - РИА Новости, 27.03.2022

Вице-спикер Госдумы выступил против возвращения перевода часов

Система времени без осеннего и весеннего перевода часов в России уже устоялась, привыкшие к этому люди новых изменений могут не принять, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T13:05

2022-03-27T13:05

2022-03-27T13:05

общество

россия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Система времени без осеннего и весеннего перевода часов в России уже устоялась, привыкшие к этому люди новых изменений могут не принять, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.Сезонный перевод часов в последний раз проводился в России десять лет назад – 27 марта 2011 года. Осенью 2014 года Россия перешла на постоянное зимнее время. В большинстве субъектов РФ часы были переведены на час назад, и в дальнейшем сезонный перевод стрелок не осуществлялся. Позднее российские власти утвердили законы, позволившие перевести стрелки часов вперед в нескольких регионах."Уже все привыкли, система давно устоялась, сейчас не время для того, чтобы переводить часы. Часы на Спасской башне бьют точно и вовремя! Сегодня люди, которые уже эту привычку выработали, с такой позицией (о возвращении системы смены времени – ред.) могут не согласиться", - заявил Чернышов.

https://ria.ru/20220327/chasy-1780302952.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия