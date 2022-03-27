https://ria.ru/20220327/chasy-1780322456.html
Вице-спикер Госдумы выступил против возвращения перевода часов
Вице-спикер Госдумы выступил против возвращения перевода часов - РИА Новости, 27.03.2022
Вице-спикер Госдумы выступил против возвращения перевода часов
Система времени без осеннего и весеннего перевода часов в России уже устоялась, привыкшие к этому люди новых изменений могут не принять, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T13:05
2022-03-27T13:05
2022-03-27T13:05
общество
россия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Система времени без осеннего и весеннего перевода часов в России уже устоялась, привыкшие к этому люди новых изменений могут не принять, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.Сезонный перевод часов в последний раз проводился в России десять лет назад – 27 марта 2011 года. Осенью 2014 года Россия перешла на постоянное зимнее время. В большинстве субъектов РФ часы были переведены на час назад, и в дальнейшем сезонный перевод стрелок не осуществлялся. Позднее российские власти утвердили законы, позволившие перевести стрелки часов вперед в нескольких регионах."Уже все привыкли, система давно устоялась, сейчас не время для того, чтобы переводить часы. Часы на Спасской башне бьют точно и вовремя! Сегодня люди, которые уже эту привычку выработали, с такой позицией (о возвращении системы смены времени – ред.) могут не согласиться", - заявил Чернышов.
https://ria.ru/20220327/chasy-1780302952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Вице-спикер Госдумы выступил против возвращения перевода часов
Вице-спикер Госдумы Чернышов выступил против возвращения сезонного перевода часов
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Система времени без осеннего и весеннего перевода часов в России уже устоялась, привыкшие к этому люди новых изменений могут не принять, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
Сезонный перевод часов в последний раз проводился в России
десять лет назад – 27 марта 2011 года. Осенью 2014 года Россия перешла на постоянное зимнее время. В большинстве субъектов РФ часы были переведены на час назад, и в дальнейшем сезонный перевод стрелок не осуществлялся. Позднее российские власти утвердили законы, позволившие перевести стрелки часов вперед в нескольких регионах.
"Уже все привыкли, система давно устоялась, сейчас не время для того, чтобы переводить часы. Часы на Спасской башне бьют точно и вовремя! Сегодня люди, которые уже эту привычку выработали, с такой позицией (о возвращении системы смены времени – ред.) могут не согласиться", - заявил Чернышов.