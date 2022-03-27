https://ria.ru/20220327/chasy-1780302952.html

Сенатор высказался против перевода часов в России

Сенатор высказался против перевода часов в России - РИА Новости, 27.03.2022

Сенатор высказался против перевода часов в России

Сегодняшний часовой режим, без перехода на зимнее и летнее время, оптимален для людей, не влечет для них дискомфорта, считает сенатор, заслуженный врач РФ... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T09:21

2022-03-27T09:21

2022-03-27T09:22

общество

россия

владимир круглый

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сегодняшний часовой режим, без перехода на зимнее и летнее время, оптимален для людей, не влечет для них дискомфорта, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Россия осенью 2014 года перешла на постоянное зимнее время. До 2011 года страна два раза в год, весной и осенью, переводила стрелки часов, затем был период, когда она жила по летнему времени."Моя позиция, что к сезонному переводу часов возвращаться не надо. Тот режим, который есть, сейчас оптимален для здоровья людей и позволяет избежать адаптационных периодов, которые неизбежно возникают у граждан при сезонной смене времени", - сказал Круглый РИА Новости.По его словам, люди по-разному реагируют на перевод часов, особенно пожилые, инвалиды, метеозависимые. Для некоторых из них перевод времени был достаточно болезненным, добавил парламентарий."Сейчас совершенно комфортная ситуация, естественная, в соответствии с обычной сменой зимнего и весеннего периодов", - сказал политик.Он считает, что "нынешний режим оптимален, ничего менять не надо".Круглый напомнил, что ранее среди обоснований для перехода страны на летнее время говорилось об экономическом эффекте, в том числе экономии электроэнергии. "Но если на первое место ставить здоровье людей, то в этом смысле для населения без сезонного перевода времени будет более комфортное существование", - полагает он.

https://ria.ru/20220326/vremya-1780217408.html

https://ria.ru/20210430/vremya-1730300736.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, владимир круглый