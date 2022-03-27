В Германии назвали "безумием" план по перевооружению бундесвера
Лидер "Левых" Барч назвал безумием трату 100 миллиардов евро на перевооружение бундесвера
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера . Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч во время дебатов раскритиковал идею потратить 100 миллиардов евро на перевооружение бундесвера, приводит его слова журнал Spiegel.
Ранее глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что обороноспособность бундесвера будет восстановлена в полной мере. По ее словам, федеральное правительство приняло решение о создании специального фонда в 100 миллиардов евро для лучшего снабжения немецких вооруженных сил.
"План выделить 100 миллиардов евро на перевооружение бундесвера — это безумие, которому "Левые" будут сопротивляться", — высказался Барч.
Немецкий парламентарий считает, что такой шаг может привести к сокращению социальной помощи для жителей Германии.
"Ваш бюджет — это благословение для оборонной промышленности и крупная сумма для тех, кто вынужден каждый день тяжело работать, чтобы заработать свои деньги", — заключил политик.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что Берлин не выступает в качестве стороны конфликта на Украине и не станет ей. При этом он заявил, что Германия увеличит расходы на оборону. Политик назвал целью "боеспособный, высоко модернизированный бундесвер, который нас надежно защитит". По его словам, ФРГ планирует ежегодно инвестировать в оборону сумму, превышающую два процента ВВП страны.
Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Страны Запада в ответ утвердили серию новых санкций против России, а в Европе стали громче звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
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