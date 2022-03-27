https://ria.ru/20220327/bolnitsa-1780357634.html

В поврежденном здании мариупольской больницы продолжают лечить раненых

В поврежденном здании мариупольской больницы продолжают лечить раненых - РИА Новости, 27.03.2022

В поврежденном здании мариупольской больницы продолжают лечить раненых

Обстановка в одной из нескольких работающих больниц Мариуполя напряженная, в поврежденном здании не только помогают раненым, но и выдают медикаменты и питьевую... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T19:27

2022-03-27T19:27

2022-03-27T19:27

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МАРИУПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Обстановка в одной из нескольких работающих больниц Мариуполя напряженная, в поврежденном здании не только помогают раненым, но и выдают медикаменты и питьевую воду, передает корреспондент РИА Новости.В одну из нескольких работающих больниц Мариуполя привозят людей с ранениями различной степени тяжести, также там находятся пункты выдачи медикаментов и питьевой воды. Само здание сильно повреждено, а раненые продолжают поступать.Эта городская больница уже работает именно как больница (Областная больница интенсивного лечения), в ней недавно появился новый главврач, и скоро медучреждение начнет работать лучше, возвращаться в свой прежний вид."Сюда сейчас привозят раненых и тяжело раненых тоже. Их тут и оперируют, и кладут в стационар на реабилитацию. Рядом здесь есть поликлиника. Она тоже должна работать. И в центре городская больница номер один, она тоже должна уже работать. Помимо помощи раненым, здесь еще есть пункт выдачи лекарств и пункт раздачи питьевой воды", - рассказал РИА Новости боец армии ДНР.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается нацистский полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220327/mina-1780355144.html

https://ria.ru/20220327/obstrel-1780321303.html

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Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия