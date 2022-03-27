Рейтинг@Mail.ru
В поврежденном здании мариупольской больницы продолжают лечить раненых - РИА Новости, 27.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/bolnitsa-1780357634.html
В поврежденном здании мариупольской больницы продолжают лечить раненых
В поврежденном здании мариупольской больницы продолжают лечить раненых - РИА Новости, 27.03.2022
В поврежденном здании мариупольской больницы продолжают лечить раненых
Обстановка в одной из нескольких работающих больниц Мариуполя напряженная, в поврежденном здании не только помогают раненым, но и выдают медикаменты и питьевую... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T19:27
2022-03-27T19:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777900412_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_ca4709ccb3e22e11cac7da0c7b3256a1.jpg
МАРИУПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Обстановка в одной из нескольких работающих больниц Мариуполя напряженная, в поврежденном здании не только помогают раненым, но и выдают медикаменты и питьевую воду, передает корреспондент РИА Новости.В одну из нескольких работающих больниц Мариуполя привозят людей с ранениями различной степени тяжести, также там находятся пункты выдачи медикаментов и питьевой воды. Само здание сильно повреждено, а раненые продолжают поступать.Эта городская больница уже работает именно как больница (Областная больница интенсивного лечения), в ней недавно появился новый главврач, и скоро медучреждение начнет работать лучше, возвращаться в свой прежний вид."Сюда сейчас привозят раненых и тяжело раненых тоже. Их тут и оперируют, и кладут в стационар на реабилитацию. Рядом здесь есть поликлиника. Она тоже должна работать. И в центре городская больница номер один, она тоже должна уже работать. Помимо помощи раненым, здесь еще есть пункт выдачи лекарств и пункт раздачи питьевой воды", - рассказал РИА Новости боец армии ДНР.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается нацистский полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220327/mina-1780355144.html
https://ria.ru/20220327/obstrel-1780321303.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777900412_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a8dafcbe52f10956f2a2c83263694b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
19:27 27.03.2022
 
В поврежденном здании мариупольской больницы продолжают лечить раненых

Поврежденная мариупольская больница продолжает принимать раненых и выдавать лекарства

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПомещение регистратуры в городской больнице на Донбассе
Помещение регистратуры в городской больнице на Донбассе - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Помещение регистратуры в городской больнице на Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Обстановка в одной из нескольких работающих больниц Мариуполя напряженная, в поврежденном здании не только помогают раненым, но и выдают медикаменты и питьевую воду, передает корреспондент РИА Новости.
В одну из нескольких работающих больниц Мариуполя привозят людей с ранениями различной степени тяжести, также там находятся пункты выдачи медикаментов и питьевой воды. Само здание сильно повреждено, а раненые продолжают поступать.
Эта городская больница уже работает именно как больница (Областная больница интенсивного лечения), в ней недавно появился новый главврач, и скоро медучреждение начнет работать лучше, возвращаться в свой прежний вид.
"Сюда сейчас привозят раненых и тяжело раненых тоже. Их тут и оперируют, и кладут в стационар на реабилитацию. Рядом здесь есть поликлиника. Она тоже должна работать. И в центре городская больница номер один, она тоже должна уже работать. Помимо помощи раненым, здесь еще есть пункт выдачи лекарств и пункт раздачи питьевой воды", - рассказал РИА Новости боец армии ДНР.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается нацистский полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
Вчера, 18:55В мире
Украинские силовики установили морскую мину в Мариуполе
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Железнодорожный светофор. - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
Вчера, 12:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР обстрел повредил железнодорожный перегон Горловка — Никитовка
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала