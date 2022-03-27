https://ria.ru/20220327/bayden-1780349433.html

The Spectator рассказал о "сверхспособности" Байдена

The Spectator рассказал о "сверхспособности" Байдена - РИА Новости, 27.03.2022

The Spectator рассказал о "сверхспособности" Байдена

Американское издание The Spectator рассказало о "сверхъестественной способности" президента США Джо Байдена совершать ошибки во время публичных выступлений. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T17:36

2022-03-27T17:36

2022-03-27T17:36

в мире

сша

нато

джо байден

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Американское издание The Spectator рассказало о "сверхъестественной способности" президента США Джо Байдена совершать ошибки во время публичных выступлений.Так, по словам автора статьи, лидера Соединенных Штатов называли "машиной для ляпов" задолго до того, как на его ошибки обратила внимание общественность.Публицист напомнил, что Байден 25 марта "пообещал" предоставить американским десантникам возможность оценить мужество украинцев — когда военные "окажутся там". Позже в Белом доме заявили, что отправлять американских солдат на Украину никто не планирует. Автор считает, что данные оговорки можно было бы списать на возраст, ведь президенту США уже 79 лет. Кроме того, у него было две аневризмы головного мозга.Однако, по словам журналиста, неловкая правда о Байдене заключается в том, что у него есть сверхъестественная способность говорить не просто не то, а самое худшее. При этом, по словам публициста, пресс-конференции президента строго контролируются, речи американского лидера короткие. Кроме того, Байден использует телесуфлер и при этом все равно отклоняется от текста."Наблюдать за тем, как он формулирует политику США во время кризиса, — это все равно, что следить за пьяным, пытающимся вести мощный гоночный автомобиль по трассе", — пишет автор статьи.Если неясно, понимает ли Байден, что он говорит, другие страны могут не знать, как на это реагировать — резюмируется в статье.Ранее помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские военнослужащие не задействованы в боевых операциях на территории Украины и не будут отправлены в эту страну, но при этом подчеркнул, что США будут защищать "каждый дюйм территории НАТО". Байден также неоднократно исключал возможность отправки американских войск на Украину, говоря, что это чревато Третьей мировой войной.Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. Например, он неоднократно назвал вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220327/gaz-1780339514.html

https://ria.ru/20220327/bayden-1780342779.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, нато, джо байден