Рейтинг@Mail.ru
"Сумасшедший": американцам стало стыдно из-за слов Байдена в адрес Путина - РИА Новости, 27.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220327/bayden-1780342779.html
Американцам стало стыдно за поведение Байдена
"Сумасшедший": американцам стало стыдно из-за слов Байдена в адрес Путина - РИА Новости, 27.03.2022
Американцам стало стыдно за поведение Байдена
Американские читатели Daily Mail резко отреагировали на очередной выпад президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T16:13
2022-03-27T17:05
в мире
дмитрий песков
владимир путин
луганская народная республика
сирия
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1b/1780302509_0:31:1443:843_1920x0_80_0_0_cb181e6e849dfdfbf2c95788c63870c6.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Американские читатели Daily Mail резко отреагировали на очередной выпад президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина. На встрече с украинскими беженцами американский лидер позволил себе недипломатичное высказывание. Многие пользователи посчитали, что такие слова из уст президента звучат как минимум лицемерно, а сам Байден, судя по всему, впал в ребячество. "Этот сумасшедший старик собирается втянуть нас в войну", — считает Smokey Cat. "Путин — мясник?! Вы и Обама бомбили семь суверенных стран одновременно в течение восьми лет!" — возмутился Xiadoni. "Мистер Байден, у вас есть время посетить границу Украины, но вы не можете посетить нашу южную границу? Мне это сложно понять", — отметил unbum21. "Ливия, Сирия и Йемен хотели бы переговорить с Байденом и Обамой", — сыронизировал A State of Trance. "Это говорит тот самый клоун, под чьим командованием запустили беспилотник, убивший целую семью из десяти человек в Кабуле. Не говоря уже о том, что он оставил целую страну на произвол талибов. Ему следовало бы быть немного осторожнее, говоря о других", — подчеркнул Jerry Peach. "Такой неуместный комментарий в такой деликатный момент. Байден не подходит для своей должности!" — уверен Eve0064."Байден считает, что обзываться — очень продуктивно. Старый глупец ведет себя как пятилетний ребенок", — подытожили читатели. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя очередные высказывания Байдена, назвал такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире, недопустимой и непростительной. Спецоперация по защите ДонбассаРоссия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса. Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220327/litsemerie-1780328884.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220327/oskorblenie-1780341027.html
https://ria.ru/20220326/kitay-1780254951.html
луганская народная республика
сирия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1b/1780302509_140:0:1425:964_1920x0_80_0_0_71b2138d8e2453daa7009476e2a91189.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий песков, владимир путин, луганская народная республика, сирия, россия, украина
16:13 27.03.2022 (обновлено: 17:05 27.03.2022)
 
"Сумасшедший": американцам стало стыдно из-за слов Байдена в адрес Путина

Американским читателям Daily Mail стало стыдно за Байдена после его слов в адрес Путина

© REUTERS / Aleksandra SzmigielПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / Aleksandra Szmigiel
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Американские читатели Daily Mail резко отреагировали на очередной выпад президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина.
На встрече с украинскими беженцами американский лидер позволил себе недипломатичное высказывание. Многие пользователи посчитали, что такие слова из уст президента звучат как минимум лицемерно, а сам Байден, судя по всему, впал в ребячество.
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
13:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Итальянский журналист уличил Запад в лицемерии после посещения Мариуполя
"Этот сумасшедший старик собирается втянуть нас в войну", — считает Smokey Cat. "Путин — мясник?! Вы и Обама бомбили семь суверенных стран одновременно в течение восьми лет!" — возмутился Xiadoni.
"Мистер Байден, у вас есть время посетить границу Украины, но вы не можете посетить нашу южную границу? Мне это сложно понять", — отметил unbum21.
"Ливия, Сирия и Йемен хотели бы переговорить с Байденом и Обамой", — сыронизировал A State of Trance.
"Это говорит тот самый клоун, под чьим командованием запустили беспилотник, убивший целую семью из десяти человек в Кабуле. Не говоря уже о том, что он оставил целую страну на произвол талибов. Ему следовало бы быть немного осторожнее, говоря о других", — подчеркнул Jerry Peach.
"Такой неуместный комментарий в такой деликатный момент. Байден не подходит для своей должности!" — уверен Eve0064.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
15:36В мире
Макрон отказался следовать примеру Байдена и оскорблять Путина
"Байден считает, что обзываться — очень продуктивно. Старый глупец ведет себя как пятилетний ребенок", — подытожили читатели.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя очередные высказывания Байдена, назвал такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире, недопустимой и непростительной.

Спецоперация по защите Донбасса

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Президент США Джо Байден во время встречи с американскими военными в Польше - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 17:59
Байден разозлил китайцев некорректным сравнением в речи об Украине
 
В миреДмитрий ПесковВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаСирияРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала