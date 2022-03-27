https://ria.ru/20220327/bayden-1780342779.html

Американцам стало стыдно за поведение Байдена

"Сумасшедший": американцам стало стыдно из-за слов Байдена в адрес Путина - РИА Новости, 27.03.2022

Американцам стало стыдно за поведение Байдена

Американские читатели Daily Mail резко отреагировали на очередной выпад президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T16:13

2022-03-27T16:13

2022-03-27T17:05

в мире

дмитрий песков

владимир путин

луганская народная республика

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россия

украина

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Американские читатели Daily Mail резко отреагировали на очередной выпад президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина. На встрече с украинскими беженцами американский лидер позволил себе недипломатичное высказывание. Многие пользователи посчитали, что такие слова из уст президента звучат как минимум лицемерно, а сам Байден, судя по всему, впал в ребячество. "Этот сумасшедший старик собирается втянуть нас в войну", — считает Smokey Cat. "Путин — мясник?! Вы и Обама бомбили семь суверенных стран одновременно в течение восьми лет!" — возмутился Xiadoni. "Мистер Байден, у вас есть время посетить границу Украины, но вы не можете посетить нашу южную границу? Мне это сложно понять", — отметил unbum21. "Ливия, Сирия и Йемен хотели бы переговорить с Байденом и Обамой", — сыронизировал A State of Trance. "Это говорит тот самый клоун, под чьим командованием запустили беспилотник, убивший целую семью из десяти человек в Кабуле. Не говоря уже о том, что он оставил целую страну на произвол талибов. Ему следовало бы быть немного осторожнее, говоря о других", — подчеркнул Jerry Peach. "Такой неуместный комментарий в такой деликатный момент. Байден не подходит для своей должности!" — уверен Eve0064."Байден считает, что обзываться — очень продуктивно. Старый глупец ведет себя как пятилетний ребенок", — подытожили читатели. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя очередные высказывания Байдена, назвал такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире, недопустимой и непростительной. Спецоперация по защите ДонбассаРоссия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса. Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220327/litsemerie-1780328884.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220327/oskorblenie-1780341027.html

https://ria.ru/20220326/kitay-1780254951.html

луганская народная республика

сирия

россия

украина

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Станислав Ванд

в мире, дмитрий песков, владимир путин, луганская народная республика, сирия, россия, украина