https://ria.ru/20220327/bar-1780319824.html
В Екатеринбурге ищут мужчину, выстрелившего в посетителя бара
В Екатеринбурге ищут мужчину, выстрелившего в посетителя бара - РИА Новости, 27.03.2022
В Екатеринбурге ищут мужчину, выстрелившего в посетителя бара
Полиция в Екатеринбурге ищет мужчину, который в воскресенье в результате конфликта ранил из травматического пистолета посетителя бара, сообщил журналистам глава РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T12:29
2022-03-27T12:29
2022-03-27T12:29
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге ищет мужчину, который в воскресенье в результате конфликта ранил из травматического пистолета посетителя бара, сообщил журналистам глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.По его словам, сообщение об инциденте поступило на пульт вневедомственной охраны в 07.16 (05.16 мск)."По предварительным данным, примерно за 30–40 минут до сработки сигнализации в это увеселительное заведение пытался пройти гражданин, поведение которого вызвало подозрения у охраны. В результате внутрь он не попал, а через некоторое время вернулся, вооруженный травматическим пистолетом и в сопровождении компании мужчин. Произошел конфликт, который закончился стрельбой. Получил ранения один из посетителей бара, житель Екатеринбурга 1973 года рождения", - сказал Горелых.Он добавил, что пострадавший получил ранения бедра, руки и груди. Он был доставлен в больницу. После оказания медпомощи его отпустили. Сейчас полиция разыскивает стрелявшего и его друзей. К поисковым мероприятиям подключены сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью."Мужчина, открывший стрельбу, со своими приятелями спешно ретировался на легковом автомобиле. Представители МВД ввели в городе план "Перехват". Рекомендую стрелку, дабы не отягощать свою дальнейшую участь, как можно скорее добровольно явиться в полицию, сдать оружие и дать необходимые показания. Об итогах розыска обязательно проинформирую дополнительно", - подчеркнул Горелых.
https://ria.ru/20220325/izbienie-1780004199.html
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, екатеринбург, происшествия
В Екатеринбурге ищут мужчину, выстрелившего в посетителя бара
Полиция в Екатеринбурге ищет мужчину, который ранил посетителя бара во время конфликта
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге ищет мужчину, который в воскресенье в результате конфликта ранил из травматического пистолета посетителя бара, сообщил журналистам глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, сообщение об инциденте поступило на пульт вневедомственной охраны в 07.16 (05.16 мск).
"По предварительным данным, примерно за 30–40 минут до сработки сигнализации в это увеселительное заведение пытался пройти гражданин, поведение которого вызвало подозрения у охраны. В результате внутрь он не попал, а через некоторое время вернулся, вооруженный травматическим пистолетом и в сопровождении компании мужчин. Произошел конфликт, который закончился стрельбой. Получил ранения один из посетителей бара, житель Екатеринбурга
1973 года рождения", - сказал Горелых.
Он добавил, что пострадавший получил ранения бедра, руки и груди. Он был доставлен в больницу. После оказания медпомощи его отпустили. Сейчас полиция разыскивает стрелявшего и его друзей. К поисковым мероприятиям подключены сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью.
"Мужчина, открывший стрельбу, со своими приятелями спешно ретировался на легковом автомобиле. Представители МВД ввели в городе план "Перехват". Рекомендую стрелку, дабы не отягощать свою дальнейшую участь, как можно скорее добровольно явиться в полицию, сдать оружие и дать необходимые показания. Об итогах розыска обязательно проинформирую дополнительно", - подчеркнул Горелых.