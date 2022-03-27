https://ria.ru/20220327/avtoprobeg-1780369470.html

В Германии прошел автопробег в поддержку России

В Германии прошел автопробег в поддержку России - РИА Новости, 27.03.2022

В Германии прошел автопробег в поддержку России

Примерно пятьсот человек приняли участие в автопробеге из Кельна в Бонн в знак солидарности с Россией, следует из сообщения немецкой полиции. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T21:55

2022-03-27T21:55

2022-03-27T22:33

в мире

россия

бонн

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БЕРЛИН, 27 мар — РИА Новости. Примерно пятьсот человек приняли участие в автопробеге из Кельна в Бонн в знак солидарности с Россией, следует из сообщения немецкой полиции.Видео с акции появилось в соцсетях. На записях видно, как ее участники размахивают российскими флагами, скандируя: "Россия!"В полиции автопробег назвали "акцией, которая связана с российским нападением на Украину". По информации ведомства, 500 человек прибыли в Бонн и проследовали к кладбищу, где возложили венки к советскому памятнику."После этого они вернулись к своим автомобилям и покинули город", — заявили в ведомстве, добавив, что из-за нехватки времени для подготовки маршрута наблюдались перебои в дорожном движении. Кто выступил организатором акции, не уточняется.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Акции в поддержку российской спецоперации проходили в разных странах мира — в том числе в Сербии, Армении, Ливане, Израиле, на Кипре и в Сирии.

https://ria.ru/20220327/manifestatsiya-1780370071.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, бонн