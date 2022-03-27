https://ria.ru/20220327/avstriya-1780339884.html

Россия "проводит тайные операции" в Австрии, сообщили СМИ

Россия "проводит тайные операции" в Австрии, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.03.2022

Россия "проводит тайные операции" в Австрии, сообщили СМИ

Газета Financial Times со ссылкой на сотрудника европейской разведки и европейского дипломата утверждает, что Австрия якобы является "авианосцем" секретных... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T15:39

2022-03-27T15:39

2022-03-27T16:05

в мире

сша

россия

европа

главное разведывательное управление рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598891776_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8b08ce8608afacdef953553f4d68b6ed.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Газета Financial Times со ссылкой на сотрудника европейской разведки и европейского дипломата утверждает, что Австрия якобы является "авианосцем" секретных мероприятий РФ, ее ведомство было отстранено от ряда мер по обмену разведданными на европейском уровне."Австрия - "настоящий авианосец" российской тайной деятельности", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что ее спецслужба, ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом, считается настолько "ненадежным", что на какое-то время его отстранили от большей части мер по обмену разведданными на европейском уровне.По словам дипломата, австрийское министерство обороны - "практически отдел ГРУ (Главное разведывательное управление Генерального штаба России)".Газета при этом отмечает, что ряд стран Европы в своих действиях все еще опираются на сбор разведданных, который осуществляют США и Британия, из-за ограничений на внутреннее наблюдение и дефицита ресурсов.

https://ria.ru/20220206/zeman-1771343830.html

https://ria.ru/20220323/polsha-1779586470.html

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, европа, главное разведывательное управление рф