https://ria.ru/20220327/avstriya-1780339884.html
Россия "проводит тайные операции" в Австрии, сообщили СМИ
Россия "проводит тайные операции" в Австрии, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.03.2022
Россия "проводит тайные операции" в Австрии, сообщили СМИ
Газета Financial Times со ссылкой на сотрудника европейской разведки и европейского дипломата утверждает, что Австрия якобы является "авианосцем" секретных... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T15:39
2022-03-27T15:39
2022-03-27T16:05
в мире
сша
россия
европа
главное разведывательное управление рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598891776_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8b08ce8608afacdef953553f4d68b6ed.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Газета Financial Times со ссылкой на сотрудника европейской разведки и европейского дипломата утверждает, что Австрия якобы является "авианосцем" секретных мероприятий РФ, ее ведомство было отстранено от ряда мер по обмену разведданными на европейском уровне."Австрия - "настоящий авианосец" российской тайной деятельности", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что ее спецслужба, ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом, считается настолько "ненадежным", что на какое-то время его отстранили от большей части мер по обмену разведданными на европейском уровне.По словам дипломата, австрийское министерство обороны - "практически отдел ГРУ (Главное разведывательное управление Генерального штаба России)".Газета при этом отмечает, что ряд стран Европы в своих действиях все еще опираются на сбор разведданных, который осуществляют США и Британия, из-за ограничений на внутреннее наблюдение и дефицита ресурсов.
https://ria.ru/20220206/zeman-1771343830.html
https://ria.ru/20220323/polsha-1779586470.html
сша
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598891776_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4b6adfb7d24678a2fb4de79a13d4eb70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, европа, главное разведывательное управление рф
15:39 27.03.2022 (обновлено: 16:05 27.03.2022)
Россия "проводит тайные операции" в Австрии, сообщили СМИ
Financial Times: Россия "проводит тайные операции" в Австрии