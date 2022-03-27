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Россия "проводит тайные операции" в Австрии, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.03.2022
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Россия "проводит тайные операции" в Австрии, сообщили СМИ
Россия "проводит тайные операции" в Австрии, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.03.2022
Россия "проводит тайные операции" в Австрии, сообщили СМИ
Газета Financial Times со ссылкой на сотрудника европейской разведки и европейского дипломата утверждает, что Австрия якобы является "авианосцем" секретных... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T15:39
2022-03-27T16:05
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сша
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европа
главное разведывательное управление рф
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Газета Financial Times со ссылкой на сотрудника европейской разведки и европейского дипломата утверждает, что Австрия якобы является "авианосцем" секретных мероприятий РФ, ее ведомство было отстранено от ряда мер по обмену разведданными на европейском уровне."Австрия - "настоящий авианосец" российской тайной деятельности", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что ее спецслужба, ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом, считается настолько "ненадежным", что на какое-то время его отстранили от большей части мер по обмену разведданными на европейском уровне.По словам дипломата, австрийское министерство обороны - "практически отдел ГРУ (Главное разведывательное управление Генерального штаба России)".Газета при этом отмечает, что ряд стран Европы в своих действиях все еще опираются на сбор разведданных, который осуществляют США и Британия, из-за ограничений на внутреннее наблюдение и дефицита ресурсов.
https://ria.ru/20220206/zeman-1771343830.html
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в мире, сша, россия, европа, главное разведывательное управление рф
15:39 27.03.2022 (обновлено: 16:05 27.03.2022)
 
Россия "проводит тайные операции" в Австрии, сообщили СМИ

Financial Times: Россия "проводит тайные операции" в Австрии

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Кертнерштрассе в Вене
Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Газета Financial Times со ссылкой на сотрудника европейской разведки и европейского дипломата утверждает, что Австрия якобы является "авианосцем" секретных мероприятий РФ, ее ведомство было отстранено от ряда мер по обмену разведданными на европейском уровне.
"Австрия - "настоящий авианосец" российской тайной деятельности", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что ее спецслужба, ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом, считается настолько "ненадежным", что на какое-то время его отстранили от большей части мер по обмену разведданными на европейском уровне.
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Газета при этом отмечает, что ряд стран Европы в своих действиях все еще опираются на сбор разведданных, который осуществляют США и Британия, из-за ограничений на внутреннее наблюдение и дефицита ресурсов.
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