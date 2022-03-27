https://ria.ru/20220327/aviadvigateli-1780335042.html
"Роскосмос" готов производить детали для авиадвигателей
"Роскосмос" готов производить детали для авиадвигателей - РИА Новости, 27.03.2022
"Роскосмос" готов производить детали для авиадвигателей
КИРЖАЧ (Владимирская обл.), 27 мар - РИА Новости. "Роскосмос" готов на базе своего двигателестроительного предприятия НПО "Энергомаш" организовать производство... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T14:56
2022-03-27T14:56
2022-03-27T14:57
наука
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
российские космические системы
энергомаш
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КИРЖАЧ (Владимирская обл.), 27 мар - РИА Новости. "Роскосмос" готов на базе своего двигателестроительного предприятия НПО "Энергомаш" организовать производство деталей для авиадвигателей, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Я уже предложил в контактах с моими коллегами из других корпораций, которые отвечают за это направление (авиацию). Мы готовы на базе НПО "Энергомаш" начать производство компонентов для авиационных двигателей", - сказал Рогозин на мероприятии памяти Юрия Гагарина в связи с 54-летием со дня его гибели.Он добавил, что холдинг "Российские космические системы" (РКС) может начать производство авионики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), российские космические системы , энергомаш
14:56 27.03.2022 (обновлено: 14:57 27.03.2022)
"Роскосмос" готов производить детали для авиадвигателей
Гендиректор "Роскосмоса" Рогозин: "Роскосмос" готов производить детали для авиадвигателей