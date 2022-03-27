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"Роскосмос" готов производить детали для авиадвигателей - РИА Новости, 27.03.2022
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Наука
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"Роскосмос" готов производить детали для авиадвигателей
"Роскосмос" готов производить детали для авиадвигателей - РИА Новости, 27.03.2022
"Роскосмос" готов производить детали для авиадвигателей
КИРЖАЧ (Владимирская обл.), 27 мар - РИА Новости. "Роскосмос" готов на базе своего двигателестроительного предприятия НПО "Энергомаш" организовать производство... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T14:56
2022-03-27T14:57
наука
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
российские космические системы
энергомаш
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КИРЖАЧ (Владимирская обл.), 27 мар - РИА Новости. "Роскосмос" готов на базе своего двигателестроительного предприятия НПО "Энергомаш" организовать производство деталей для авиадвигателей, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Я уже предложил в контактах с моими коллегами из других корпораций, которые отвечают за это направление (авиацию). Мы готовы на базе НПО "Энергомаш" начать производство компонентов для авиационных двигателей", - сказал Рогозин на мероприятии памяти Юрия Гагарина в связи с 54-летием со дня его гибели.Он добавил, что холдинг "Российские космические системы" (РКС) может начать производство авионики.
https://ria.ru/20220205/samolet-1771194850.html
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космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), российские космические системы , энергомаш
14:56 27.03.2022 (обновлено: 14:57 27.03.2022)
 
"Роскосмос" готов производить детали для авиадвигателей

Гендиректор "Роскосмоса" Рогозин: "Роскосмос" готов производить детали для авиадвигателей

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАвиадвигатель
Авиадвигатель - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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КИРЖАЧ (Владимирская обл.), 27 мар - РИА Новости. "Роскосмос" готов на базе своего двигателестроительного предприятия НПО "Энергомаш" организовать производство деталей для авиадвигателей, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Я уже предложил в контактах с моими коллегами из других корпораций, которые отвечают за это направление (авиацию). Мы готовы на базе НПО "Энергомаш" начать производство компонентов для авиационных двигателей", - сказал Рогозин на мероприятии памяти Юрия Гагарина в связи с 54-летием со дня его гибели.
Он добавил, что холдинг "Российские космические системы" (РКС) может начать производство авионики.
Цех сборки - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
5 февраля, 03:53Наука
ЦИАМ будет работать над гибридными двигателями для самолетов до 100 мест
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЮрий Гагарин (космонавт)Российские космические системыЭнергомаш
 
 
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