https://ria.ru/20220327/aviadvigateli-1780335042.html

"Роскосмос" готов производить детали для авиадвигателей

"Роскосмос" готов производить детали для авиадвигателей - РИА Новости, 27.03.2022

"Роскосмос" готов производить детали для авиадвигателей

КИРЖАЧ (Владимирская обл.), 27 мар - РИА Новости. "Роскосмос" готов на базе своего двигателестроительного предприятия НПО "Энергомаш" организовать производство... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T14:56

2022-03-27T14:56

2022-03-27T14:57

наука

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

российские космические системы

энергомаш

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КИРЖАЧ (Владимирская обл.), 27 мар - РИА Новости. "Роскосмос" готов на базе своего двигателестроительного предприятия НПО "Энергомаш" организовать производство деталей для авиадвигателей, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Я уже предложил в контактах с моими коллегами из других корпораций, которые отвечают за это направление (авиацию). Мы готовы на базе НПО "Энергомаш" начать производство компонентов для авиационных двигателей", - сказал Рогозин на мероприятии памяти Юрия Гагарина в связи с 54-летием со дня его гибели.Он добавил, что холдинг "Российские космические системы" (РКС) может начать производство авионики.

https://ria.ru/20220205/samolet-1771194850.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), российские космические системы , энергомаш