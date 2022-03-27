https://ria.ru/20220327/aviabilety-1780078494.html
Эксперты рассказали, какие авиабилеты по России подешевели больше всего
Эксперты рассказали, какие авиабилеты по России подешевели больше всего - РИА Новости, 27.03.2022
Эксперты рассказали, какие авиабилеты по России подешевели больше всего
Аналитики сервиса поездок и путешествий составили список самых подешевевших авианаправлений по России за год, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T05:53
2022-03-27T05:53
2022-03-27T10:57
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новости - туризм
иркутск
ленск
туристы
сочи
томск
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МОСКВА, 27 мар — РИА. Аналитики сервиса поездок и путешествий составили список самых подешевевших авианаправлений по России за год, сообщает Туту.ру.Рейтинг возглавили маршруты Томск – Сочи, Сочи – Киров и Москва – Барнаул. Эти перелеты подешевели минимум на 30 процентов. Всего, по данным продаж, средние чеки снизились по более чем 90 внутрироссийским направлениям. Сравнивались билеты, оформленные с 1 по 23 марта в этом году и год назад.Существенно дешевле стало летать из Сочи в Казань, Магнитогорск, Минеральные Воды, Махачкалу, а также в Сочи из Челябинска и Тюмени. Снижение средних чеков по этим направлениям составило от 16 до 28 процентов. Рейсы в Иркутск стали доступнее из Москвы, Красноярска и Ленска на 16-26 процентов.Средний чек за перелет в Минеральные Воды из Нижневартовска, Челябинска, Сочи сократился на 18-25 процентов, на 23 процента подешевели билеты из Минеральных Вод в Астрахань.
https://ria.ru/20220324/fas-1779928093.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, иркутск, ленск, туристы, сочи, томск, киров, москва, барнаул, казань, магнитогорск, минеральные воды, махачкала, челябинск, тюмень, нижневартовск, астрахань, авиабилеты, куда можно лететь
05:53 27.03.2022 (обновлено: 10:57 27.03.2022)
Эксперты рассказали, какие авиабилеты по России подешевели больше всего
Эксперты Туту.ру составили список самых подешевевших за год авианаправлений по России
МОСКВА, 27 мар — РИА.
Аналитики сервиса поездок и путешествий составили список самых подешевевших авианаправлений по России за год, сообщает Туту.ру
.
Рейтинг возглавили маршруты Томск – Сочи, Сочи – Киров и Москва – Барнаул. Эти перелеты подешевели минимум на 30 процентов.
Всего, по данным продаж, средние чеки снизились по более чем 90 внутрироссийским направлениям. Сравнивались билеты, оформленные с 1 по 23 марта в этом году и год назад.
Существенно дешевле стало летать из Сочи в Казань, Магнитогорск, Минеральные Воды, Махачкалу, а также в Сочи из Челябинска и Тюмени. Снижение средних чеков по этим направлениям составило от 16 до 28 процентов. Рейсы в Иркутск стали доступнее из Москвы, Красноярска и Ленска на 16-26 процентов.
Средний чек за перелет в Минеральные Воды из Нижневартовска, Челябинска, Сочи сократился на 18-25 процентов, на 23 процента подешевели билеты из Минеральных Вод в Астрахань.