https://ria.ru/20220327/aviabilety-1780078494.html

Эксперты рассказали, какие авиабилеты по России подешевели больше всего

Эксперты рассказали, какие авиабилеты по России подешевели больше всего - РИА Новости, 27.03.2022

Эксперты рассказали, какие авиабилеты по России подешевели больше всего

Аналитики сервиса поездок и путешествий составили список самых подешевевших авианаправлений по России за год, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T05:53

2022-03-27T05:53

2022-03-27T10:57

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МОСКВА, 27 мар — РИА. Аналитики сервиса поездок и путешествий составили список самых подешевевших авианаправлений по России за год, сообщает Туту.ру.Рейтинг возглавили маршруты Томск – Сочи, Сочи – Киров и Москва – Барнаул. Эти перелеты подешевели минимум на 30 процентов. Всего, по данным продаж, средние чеки снизились по более чем 90 внутрироссийским направлениям. Сравнивались билеты, оформленные с 1 по 23 марта в этом году и год назад.Существенно дешевле стало летать из Сочи в Казань, Магнитогорск, Минеральные Воды, Махачкалу, а также в Сочи из Челябинска и Тюмени. Снижение средних чеков по этим направлениям составило от 16 до 28 процентов. Рейсы в Иркутск стали доступнее из Москвы, Красноярска и Ленска на 16-26 процентов.Средний чек за перелет в Минеральные Воды из Нижневартовска, Челябинска, Сочи сократился на 18-25 процентов, на 23 процента подешевели билеты из Минеральных Вод в Астрахань.

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Лана Баева

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