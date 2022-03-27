https://ria.ru/20220327/auchan-1780301906.html

Гендиректор "Ашана" ответил на призыв Зеленского покинуть Россию

Гендиректор "Ашана" ответил на призыв Зеленского покинуть Россию - РИА Новости, 27.03.2022

Гендиректор "Ашана" ответил на призыв Зеленского покинуть Россию

Генеральный директор компании Auchan France Ив Клод ответил на призывы президента Украины Владимира Зеленского покинуть российский рынок. В интервью... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T09:11

2022-03-27T09:11

2022-03-27T10:52

санкции в отношении россии

ашан

экономика

в мире

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Генеральный директор компании Auchan France Ив Клод ответил на призывы президента Украины Владимира Зеленского покинуть российский рынок. В интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche он подтвердил, что сеть "Ашан" продолжит работу.По словам предпринимателя, единственной целью компании остается принцип пользы, а слова Зеленского о том, что французские предприятия своим отказом уходить из России спонсируют военную спецоперацию, несправедливы."Бесполезно натравливать людей друг на друга. Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии — продолжать кормить население обеих стран (России и Украины — Прим. ред.). У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения", — высказался он.Также Клод напомнил об обязательствах работодателя перед сотрудниками компании, подчеркнув, что уход с российского рынка "можно вообразить с экономической точки зрения, но не с человеческой"."Мы каждый день выпекаем в наших магазинах свежий хлеб для украинцев и россиян, что на данный момент жизненно необходимо. В России, где бренд присутствует уже 20 лет, у нас работает около 30 тысяч сотрудников. Мы выступаем в качестве дискаунтера и верим, что внесем вклад во времена высокой инфляции, чтобы защитить покупательную способность жителей. Если "Ашан" уйдет, мы лишим работы 30 тысяч человек, 40% из которых — сотрудники и акционеры", — рассказал генеральный директор.Ранее группа Adeo, в которую входит сеть гипермаркетов Leroy Merlin также отказалась покинуть Россию, несмотря на призывы украинского лидера. Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.После этого многие западные страны ввели масштабные антироссийские санкции, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, различные бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.

https://ria.ru/20220326/vengriya-1780219342.html

https://realty.ria.ru/20220311/leroy-merlin-1777649841.html

https://ria.ru/20220327/defitsit-1780298404.html

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2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

санкции в отношении россии, ашан, экономика, в мире