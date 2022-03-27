https://ria.ru/20220327/arrow3-1780293269.html

СМИ: Германия хочет купить системы ПРО Arrow 3 у Израиля

СМИ: Германия хочет купить системы ПРО Arrow 3 у Израиля - РИА Новости, 27.03.2022

СМИ: Германия хочет купить системы ПРО Arrow 3 у Израиля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудил с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном возможность закупки у Израиля системы ПРО Arrow 3, сообщает... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T05:20

2022-03-27T05:20

2022-03-27T05:25

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БЕРЛИН, 27 мар — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудил с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном возможность закупки у Израиля системы ПРО Arrow 3, сообщает издание Bild со ссылкой на собственную информацию.По данным издания, такая покупка обойдется в 2 миллиарда евро, система может быть введена в эксплуатацию в 2025 году.Как пишет издание, системы радаров расположились бы трех местах в Германии. В случае обнаружения ракеты выпускается перехватчик Arrow 3, который уничтожит атакующую ракету за пределами земной атмосферы. "Радары настолько мощные, что защитный щит может также накрыть Польшу, Румынию или страны Балтии. Нашим соседям придется только купить ракеты Arrow 3, радарное изображение поставляет Германия", — пишет газета.Отмечается, что решение о системе еще не принято.

https://ria.ru/20220327/bundesver-1780290521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, балтия, румыния, польша, германия, олаф шольц, израиль