https://ria.ru/20220327/aprel-1780350555.html
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется апрельское тепло
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется апрельское тепло - РИА Новости, 27.03.2022
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется апрельское тепло
Апрельское тепло ожидается в Москве не раньше второй недели месяца, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T17:55
2022-03-27T17:55
2022-03-27T18:00
общество
москва
погода
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Апрельское тепло ожидается в Москве не раньше второй недели месяца, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он рассказал, что ненастная погода с ночными морозами и дневной температурой не выше плюс 4 градусов сохранится в Москве ближайшую неделю, выпадет более половины месячной нормы осадков - до 25 миллиметров."Нормальное для апреля тепло вернется не раньше второй пятидневки второго месяца весны",- заявил Тишковец.
https://radiosputnik.ria.ru/20220324/vesna-1779640545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, погода
17:55 27.03.2022 (обновлено: 18:00 27.03.2022)
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется апрельское тепло
Синоптик заявил, что нормальное для апреля тепло вернется в Москву на второй неделе месяца