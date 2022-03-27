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Синоптик рассказал, когда в Москву вернется апрельское тепло - РИА Новости, 27.03.2022
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Синоптик рассказал, когда в Москву вернется апрельское тепло
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется апрельское тепло - РИА Новости, 27.03.2022
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется апрельское тепло
Апрельское тепло ожидается в Москве не раньше второй недели месяца, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T17:55
2022-03-27T18:00
общество
москва
погода
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Апрельское тепло ожидается в Москве не раньше второй недели месяца, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он рассказал, что ненастная погода с ночными морозами и дневной температурой не выше плюс 4 градусов сохранится в Москве ближайшую неделю, выпадет более половины месячной нормы осадков - до 25 миллиметров."Нормальное для апреля тепло вернется не раньше второй пятидневки второго месяца весны",- заявил Тишковец.
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общество, москва, погода
17:55 27.03.2022 (обновлено: 18:00 27.03.2022)
 
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется апрельское тепло

Синоптик заявил, что нормальное для апреля тепло вернется в Москву на второй неделе месяца

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Апрельское тепло ожидается в Москве не раньше второй недели месяца, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее он рассказал, что ненастная погода с ночными морозами и дневной температурой не выше плюс 4 градусов сохранится в Москве ближайшую неделю, выпадет более половины месячной нормы осадков - до 25 миллиметров.
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 04:00Сказано в эфире
Климатолог рассказал, как российская весна обманула ожидания ученых
"Нормальное для апреля тепло вернется не раньше второй пятидневки второго месяца весны",- заявил Тишковец.
 
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