https://ria.ru/20220327/aprel-1780350555.html

Синоптик рассказал, когда в Москву вернется апрельское тепло

Синоптик рассказал, когда в Москву вернется апрельское тепло - РИА Новости, 27.03.2022

Синоптик рассказал, когда в Москву вернется апрельское тепло

Апрельское тепло ожидается в Москве не раньше второй недели месяца, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T17:55

2022-03-27T17:55

2022-03-27T18:00

общество

москва

погода

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Апрельское тепло ожидается в Москве не раньше второй недели месяца, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он рассказал, что ненастная погода с ночными морозами и дневной температурой не выше плюс 4 градусов сохранится в Москве ближайшую неделю, выпадет более половины месячной нормы осадков - до 25 миллиметров."Нормальное для апреля тепло вернется не раньше второй пятидневки второго месяца весны",- заявил Тишковец.

https://radiosputnik.ria.ru/20220324/vesna-1779640545.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода