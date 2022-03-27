08:12 27.03.2022 (обновлено: 12:43 27.03.2022)
Появились первые кадры освобожденного аэропорта Мариуполя
Появились первые кадры с беспилотника из освобожденного от ВСУ аэропорта Мариуполя
МАРИУПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Окопы и воронки вокруг взлетной полосы, барельефы с мозаикой Мавзолея Ленина в безлюдном терминале с выбитыми окнами, разбитая диспетчерская вышка — так сегодня выглядит аэропорт Мариуполя, куда смогли попасть корреспонденты РИА Новости и снять там первые кадры после боев с украинскими силовиками.
"Аэропорт сейчас полностью пустой. Ни военных нет, ни гражданских, только голодные кошки бегают по пустому зданию. Самолетов тоже не обнаружил. Где-то совсем рядом слышны выстрелы из стрелкового оружия. Вероятно, идет зачистка близлежащих поселков", — рассказал агентству оператор беспилотника, с которого проводилась съемка.
На кадрах видно, что на территории комплекса нет ни одного самолета, взлетно-посадочная полоса практически не повреждена, можно заметить лишь отдельные выбоины в бетоне, а рядом с ВПП вырыты окопы и траншеи, везде воронки от взрывов, разбитые ангары. Терминал аэропорта пуст, на стенах осталась мозаика еще с советских времен: изображения Вечного огня, брошенных к подножию Мавзолея Ленина знамен нацистских дивизий, сцены из совместной истории России и Украины, Советского Союза.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики его отбили, а восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022-го замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Сейчас там идут бои. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается нацистский полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек. ООН сообщает о гибели более тысячи мирных жителей.
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