https://ria.ru/20220326/zemlya-1780254912.html
Акция "Час Земли" в Москве
Акция "Час Земли" в Москве - РИА Новости, 26.03.2022
Акция "Час Земли" в Москве
Москва выключает свет в рамках кампании "Час Земли". РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T20:20
2022-03-26T20:20
2022-03-26T20:24
час земли (акция)
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Москва выключает свет в рамках кампании "Час Земли".
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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час земли (акция), видео
Акция "Час Земли" в Москве
Москва выключает свет в рамках кампании "Час Земли".
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20:20 26.03.2022 (обновлено: 20:24 26.03.2022)
Акция "Час Земли" в Москве
Москва выключает свет в рамках кампании "Час Земли".