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Акция "Час Земли" в Москве - РИА Новости, 26.03.2022
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Акция "Час Земли" в Москве
Акция "Час Земли" в Москве - РИА Новости, 26.03.2022
Акция "Час Земли" в Москве
Москва выключает свет в рамках кампании "Час Земли". РИА Новости, 26.03.2022
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Москва выключает свет в рамках кампании "Час Земли".
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LIVE: Ежегодная акция "Час Земли"
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час земли (акция), видео
Акция "Час Земли" в Москве
Москва выключает свет в рамках кампании "Час Земли".
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20:20 26.03.2022 (обновлено: 20:24 26.03.2022)
 

Акция "Час Земли" в Москве

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Москва выключает свет в рамках кампании "Час Земли".
 
Час Земли (акция)
 
 
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