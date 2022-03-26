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FAZ: высокомерный поступок Зеленского возмутил Европу - РИА Новости, 26.03.2022
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FAZ: высокомерный поступок Зеленского возмутил Европу
FAZ: высокомерный поступок Зеленского возмутил Европу - РИА Новости, 26.03.2022
FAZ: высокомерный поступок Зеленского возмутил Европу
Выставление Владимиром Зеленским оценок лояльности странам-членам ЕС во время выступления в Брюсселе оттолкнуло Евросоюз от решения ввести новые санкции против... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T20:40
2022-03-26T20:40
в мире
европейский совет
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Выставление Владимиром Зеленским оценок лояльности странам-членам ЕС во время выступления в Брюсселе оттолкнуло Евросоюз от решения ввести новые санкции против России, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung."В четверг вечером Зеленскому вновь представился шанс "воззвать к совести" членов Европейского совета. Но на этот раз он его упустил. Более того, своей речью он настроил против себя глав некоторых правительств", — говорится в материале, переведенном ИноТВ.В статье отмечается, что Зеленский оценил помощь каждой европейской страны в отдельности. Так, судя по его комментариям, отмечает FAZ, Франция заработала "четыре с минусом", Греция, Германия и Португалия получили "удовлетворительно", а "самую большую провокацию" Зеленский устроил правительству Венгрии.Владимир Путин 23 марта объявил, что Москва переходит на рубли в расчетах за газ, поставленный в недружественные страны. Президент подчеркнул, что объемы и цены, зафиксированные в контрактах, сохраняются.Это решение стало ответом на новый раунд антироссийских санкций, которые ввели после начала специальной военной операции Москвы по демилитаризации Украины. Так, Запад в том числе заблокировал доступ к части золотовалютных резервов, по словам министра финансов России Антона Силуанова, речь идет о 300 миллиардах долларов.
https://ria.ru/20220326/kapitulyatsiya-1780191022.html
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в мире, европейский совет, владимир зеленский
20:40 26.03.2022
 
FAZ: высокомерный поступок Зеленского возмутил Европу

FAZ: Зеленский раскритиковал членов Европейского совета и лишился их поддержки

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Выставление Владимиром Зеленским оценок лояльности странам-членам ЕС во время выступления в Брюсселе оттолкнуло Евросоюз от решения ввести новые санкции против России, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"В четверг вечером Зеленскому вновь представился шанс "воззвать к совести" членов Европейского совета. Но на этот раз он его упустил. Более того, своей речью он настроил против себя глав некоторых правительств", — говорится в материале, переведенном ИноТВ.
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В статье отмечается, что Зеленский оценил помощь каждой европейской страны в отдельности. Так, судя по его комментариям, отмечает FAZ, Франция заработала "четыре с минусом", Греция, Германия и Португалия получили "удовлетворительно", а "самую большую провокацию" Зеленский устроил правительству Венгрии.
Владимир Путин 23 марта объявил, что Москва переходит на рубли в расчетах за газ, поставленный в недружественные страны. Президент подчеркнул, что объемы и цены, зафиксированные в контрактах, сохраняются.
Это решение стало ответом на новый раунд антироссийских санкций, которые ввели после начала специальной военной операции Москвы по демилитаризации Украины. Так, Запад в том числе заблокировал доступ к части золотовалютных резервов, по словам министра финансов России Антона Силуанова, речь идет о 300 миллиардах долларов.
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