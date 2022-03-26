https://ria.ru/20220326/zelenskiy-1780271964.html

FAZ: высокомерный поступок Зеленского возмутил Европу

FAZ: высокомерный поступок Зеленского возмутил Европу - РИА Новости, 26.03.2022

FAZ: высокомерный поступок Зеленского возмутил Европу

Выставление Владимиром Зеленским оценок лояльности странам-членам ЕС во время выступления в Брюсселе оттолкнуло Евросоюз от решения ввести новые санкции против... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T20:40

2022-03-26T20:40

2022-03-26T20:40

в мире

европейский совет

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Выставление Владимиром Зеленским оценок лояльности странам-членам ЕС во время выступления в Брюсселе оттолкнуло Евросоюз от решения ввести новые санкции против России, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung."В четверг вечером Зеленскому вновь представился шанс "воззвать к совести" членов Европейского совета. Но на этот раз он его упустил. Более того, своей речью он настроил против себя глав некоторых правительств", — говорится в материале, переведенном ИноТВ.В статье отмечается, что Зеленский оценил помощь каждой европейской страны в отдельности. Так, судя по его комментариям, отмечает FAZ, Франция заработала "четыре с минусом", Греция, Германия и Португалия получили "удовлетворительно", а "самую большую провокацию" Зеленский устроил правительству Венгрии.Владимир Путин 23 марта объявил, что Москва переходит на рубли в расчетах за газ, поставленный в недружественные страны. Президент подчеркнул, что объемы и цены, зафиксированные в контрактах, сохраняются.Это решение стало ответом на новый раунд антироссийских санкций, которые ввели после начала специальной военной операции Москвы по демилитаризации Украины. Так, Запад в том числе заблокировал доступ к части золотовалютных резервов, по словам министра финансов России Антона Силуанова, речь идет о 300 миллиардах долларов.

https://ria.ru/20220326/kapitulyatsiya-1780191022.html

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, европейский совет, владимир зеленский