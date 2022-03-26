FAZ: высокомерный поступок Зеленского возмутил Европу
FAZ: Зеленский раскритиковал членов Европейского совета и лишился их поддержки
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Выставление Владимиром Зеленским оценок лояльности странам-членам ЕС во время выступления в Брюсселе оттолкнуло Евросоюз от решения ввести новые санкции против России, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"В четверг вечером Зеленскому вновь представился шанс "воззвать к совести" членов Европейского совета. Но на этот раз он его упустил. Более того, своей речью он настроил против себя глав некоторых правительств", — говорится в материале, переведенном ИноТВ.
В статье отмечается, что Зеленский оценил помощь каждой европейской страны в отдельности. Так, судя по его комментариям, отмечает FAZ, Франция заработала "четыре с минусом", Греция, Германия и Португалия получили "удовлетворительно", а "самую большую провокацию" Зеленский устроил правительству Венгрии.
Владимир Путин 23 марта объявил, что Москва переходит на рубли в расчетах за газ, поставленный в недружественные страны. Президент подчеркнул, что объемы и цены, зафиксированные в контрактах, сохраняются.
Это решение стало ответом на новый раунд антироссийских санкций, которые ввели после начала специальной военной операции Москвы по демилитаризации Украины. Так, Запад в том числе заблокировал доступ к части золотовалютных резервов, по словам министра финансов России Антона Силуанова, речь идет о 300 миллиардах долларов.
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