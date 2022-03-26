https://ria.ru/20220326/zelenskiy-1780264541.html

Жительница Волновахи назвала Зеленского фашистом, уничтожившим страну

Жительница Волновахи назвала Зеленского фашистом, уничтожившим страну - РИА Новости, 26.03.2022

Жительница Волновахи назвала Зеленского фашистом, уничтожившим страну

Жительница Волновахи рассказала иностранной прессе о своём отношении к Владимиру Зеленскому, в частности, она заявила, что он уничтожил свою страну и народ,... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T19:34

2022-03-26T19:34

2022-03-26T21:16

обострение ситуации в днр и лнр

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волноваха

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ВОЛНОВАХА, 26 мар - РИА Новости. Жительница Волновахи рассказала иностранной прессе о своём отношении к Владимиру Зеленскому, в частности, она заявила, что он уничтожил свою страну и народ, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий."Дай бог Зеленскому такое. Какой президент вот так уничтожал свою страну и свой народ? Тот, что говорил: будет свет, будет вода, будет газ, все будет... света нет, газа нет, ничего нет. Это президент? Разве можно так поступать президенту? Это фашист, самый натуральный фашист. И он ещё едет на саммиты и просит, чтобы ему дали сюда войска и дали оружие. Это нормальный человек?" - заявила жительница Волновахи иностранным журналистам, прибывшим в город.Она отметила, что Зеленскмй прячется по подвалам "то за границей, то в Киеве". "Его не найдёшь. Пусть бы сюда приехал, посмотрел, что здесь делается. Как он уничтожил этот город и как он уничтожил тех людей, которые за него голосовали. Клоун он и в Африке клоун - не умеешь руководить, значит встань и уйди", - сказала жительница Волновахи.На вопрос - кто теперь у местного населения президент - она ответила: "Теперь у нас Пушилин и Путин". "Одиннадцатого числа освободили Волноваху, тринадцатого числа здесь уже МЧС работала, убирала весь город. Тут уже и скорые помощи стояли, оказывали помощь, и гуманитарка была. Сразу пришли и начали оказывать помощь людям", - подчеркнула женщина.В настоящее время в городе проходит очередная российская гуманитарная акция. Военные РФ раздают местным жителям воду, хлеб, другие продукты первой необходимости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

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луганская народная республика

россия

украина

волноваха

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители Волновахи рассказывают иностранным журналистам, что реально происходило Жители Волновахи рассказывают иностранным журналистам правду о том, что происходило в городе во время боевых действий 2022-03-26T19:34 true PT1M14S

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Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, волноваха, владимир зеленский