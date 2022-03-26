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Байден и Дуда обсудили сокращение зависимости Европы от российского газа - РИА Новости, 26.03.2022
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Байден и Дуда обсудили сокращение зависимости Европы от российского газа
Байден и Дуда обсудили сокращение зависимости Европы от российского газа - РИА Новости, 26.03.2022
Байден и Дуда обсудили сокращение зависимости Европы от российского газа
Президент США Джо Байден обсудил в Варшаве со своим польским коллегой Анджеем Дудой поддержку со стороны Вашингтона усилиям по сокращению зависимости Европы от... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T18:32
2022-03-26T18:32
в мире
сша
польша
анджей дуда
джо байден
россия
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нато
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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил в Варшаве со своим польским коллегой Анджеем Дудой поддержку со стороны Вашингтона усилиям по сокращению зависимости Европы от российских энергоносителей, заявил в субботу Белый дом.Байден в эти дни совершает турне в Европу, главным лейтмотивом которого является ситуация вокруг Украины. Ранее он посетил Брюссель, где провел встречи с лидерами стран-членов НАТО, а затем прибыл в Польшу для переговоров с лидером страны Дудой."Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США статье 5 (Устава НАТО) и безопасности всех наших союзников по НАТО. Кроме того, лидеры обсудили активное двустороннее оборонное сотрудничество, поддержку усилий Европы по сокращению ее зависимости от российской энергетики и достижению наших климатических целей, а также демократические ценности, на которых основаны трансатлантические отношения", - говорится в письменном заявлении Белого дома.В ходе беседы двух лидеров, как отмечается, Байден поблагодарил Дуду и народ Польши за то, что они согласились принять беженцев с соседней Украины. Президент США пообещал, что его страна будет продолжать поддержку усилий по оказанию гуманитарной помощи этим лицам. Также президенты США и Польши обсудили вопрос санкционного давления на Россию на фоне проводимой ею специальной военной операции на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220326/oruzhie-1780255246.html
https://ria.ru/20220326/gaz-1780256673.html
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
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в мире, сша, польша, анджей дуда, джо байден, россия, украина, нато
18:32 26.03.2022
 
Байден и Дуда обсудили сокращение зависимости Европы от российского газа

Байден и Дуда обсудили сокращение зависимости Европы от российских энергоносителей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил в Варшаве со своим польским коллегой Анджеем Дудой поддержку со стороны Вашингтона усилиям по сокращению зависимости Европы от российских энергоносителей, заявил в субботу Белый дом.
Байден в эти дни совершает турне в Европу, главным лейтмотивом которого является ситуация вокруг Украины. Ранее он посетил Брюссель, где провел встречи с лидерами стран-членов НАТО, а затем прибыл в Польшу для переговоров с лидером страны Дудой.
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"Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США статье 5 (Устава НАТО) и безопасности всех наших союзников по НАТО. Кроме того, лидеры обсудили активное двустороннее оборонное сотрудничество, поддержку усилий Европы по сокращению ее зависимости от российской энергетики и достижению наших климатических целей, а также демократические ценности, на которых основаны трансатлантические отношения", - говорится в письменном заявлении Белого дома.
В ходе беседы двух лидеров, как отмечается, Байден поблагодарил Дуду и народ Польши за то, что они согласились принять беженцев с соседней Украины. Президент США пообещал, что его страна будет продолжать поддержку усилий по оказанию гуманитарной помощи этим лицам. Также президенты США и Польши обсудили вопрос санкционного давления на Россию на фоне проводимой ею специальной военной операции на Украине.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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