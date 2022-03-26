https://ria.ru/20220326/zaprety-1780187385.html

Россиянам напомнили, какую информацию нельзя распространять в соцсетях

Россиянам напомнили, какую информацию нельзя распространять в соцсетях - РИА Новости, 26.03.2022

Россиянам напомнили, какую информацию нельзя распространять в соцсетях

В связи с ужесточением в России ответственности за распространение в Интернете недостоверной информации, стоит внимательно проверять тот контент, который вы... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T01:15

2022-03-26T01:15

2022-03-26T01:15

общество

россия

светлана петропольская

urvista

интернет

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В связи с ужесточением в России ответственности за распространение в Интернете недостоверной информации, стоит внимательно проверять тот контент, который вы публикуете, рассказала агентству "Прайм" заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.Стоит быть вдвойне внимательным, поскольку наказание в виде штрафа или даже лишения свободы на определенный срок может наступить не только за сомнительный по содержанию пост, но также и за комментирование и репост чужого контента, предупредила Петропольская.Среди тем, публикация или комментирование которых может привести к ответственности, эксперт назвала распространение клеветы и оскорблений, разжигание межнациональной вражды и розни, а также темы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, детской порнографией и др.

https://ria.ru/20220325/prizyvy-1780045612.html

россия

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2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, россия, светлана петропольская, urvista, интернет