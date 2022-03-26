Рейтинг@Mail.ru
Россиянам напомнили, какую информацию нельзя распространять в соцсетях - РИА Новости, 26.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220326/zaprety-1780187385.html
Россиянам напомнили, какую информацию нельзя распространять в соцсетях
Россиянам напомнили, какую информацию нельзя распространять в соцсетях - РИА Новости, 26.03.2022
Россиянам напомнили, какую информацию нельзя распространять в соцсетях
В связи с ужесточением в России ответственности за распространение в Интернете недостоверной информации, стоит внимательно проверять тот контент, который вы... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T01:15
2022-03-26T01:15
общество
россия
светлана петропольская
urvista
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_21d943639e05365694fd603360688465.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В связи с ужесточением в России ответственности за распространение в Интернете недостоверной информации, стоит внимательно проверять тот контент, который вы публикуете, рассказала агентству "Прайм" заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.Стоит быть вдвойне внимательным, поскольку наказание в виде штрафа или даже лишения свободы на определенный срок может наступить не только за сомнительный по содержанию пост, но также и за комментирование и репост чужого контента, предупредила Петропольская.Среди тем, публикация или комментирование которых может привести к ответственности, эксперт назвала распространение клеветы и оскорблений, разжигание межнациональной вражды и розни, а также темы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, детской порнографией и др.
https://ria.ru/20220325/prizyvy-1780045612.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Григорий Ивашкин
Григорий Ивашкин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_01df6445bdb06887cb42e0024c7071d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, светлана петропольская, urvista, интернет
01:15 26.03.2022
 
Россиянам напомнили, какую информацию нельзя распространять в соцсетях

Юрист Петропольская: ответственность за распространение фейков бывает даже при репосте

© Depositphotos / stockassoНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© Depositphotos / stockasso
Ноутбук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В связи с ужесточением в России ответственности за распространение в Интернете недостоверной информации, стоит внимательно проверять тот контент, который вы публикуете, рассказала агентству "Прайм" заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.
"Практика по такой категории дел только начала активно формироваться, поэтому сейчас нужно внимательно следить за информацией, которую вы размещаете в социальных сетях, а также "потребляете" из чужих источников", — подчеркнула собеседница агентства.
Стоит быть вдвойне внимательным, поскольку наказание в виде штрафа или даже лишения свободы на определенный срок может наступить не только за сомнительный по содержанию пост, но также и за комментирование и репост чужого контента, предупредила Петропольская.
Среди тем, публикация или комментирование которых может привести к ответственности, эксперт назвала распространение клеветы и оскорблений, разжигание межнациональной вражды и розни, а также темы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, детской порнографией и др.
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 13:12
В Москве задержали интернет-пользователя за призывы к массовым беспорядкам
 
ОбществоРоссияСветлана ПетропольскаяUrvistaИнтернет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала