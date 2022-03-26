Россиянам напомнили, какую информацию нельзя распространять в соцсетях
Юрист Петропольская: ответственность за распространение фейков бывает даже при репосте
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В связи с ужесточением в России ответственности за распространение в Интернете недостоверной информации, стоит внимательно проверять тот контент, который вы публикуете, рассказала агентству "Прайм" заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.
"Практика по такой категории дел только начала активно формироваться, поэтому сейчас нужно внимательно следить за информацией, которую вы размещаете в социальных сетях, а также "потребляете" из чужих источников", — подчеркнула собеседница агентства.
Стоит быть вдвойне внимательным, поскольку наказание в виде штрафа или даже лишения свободы на определенный срок может наступить не только за сомнительный по содержанию пост, но также и за комментирование и репост чужого контента, предупредила Петропольская.
Среди тем, публикация или комментирование которых может привести к ответственности, эксперт назвала распространение клеветы и оскорблений, разжигание межнациональной вражды и розни, а также темы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, детской порнографией и др.