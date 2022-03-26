https://ria.ru/20220326/zapad-1780193825.html

Медведев: Запад не сможет "спеленать" Россию, как когда-то КНДР или Кубу

Медведев: Запад не сможет "спеленать" Россию, как когда-то КНДР или Кубу - РИА Новости, 26.03.2022

Медведев: Запад не сможет "спеленать" Россию, как когда-то КНДР или Кубу

Измышления западных политиков, что они сейчас "спеленают" Россию, как когда-то КНДР или Кубу, и будут держать в таком состоянии, ни на чем не основаны, это... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T04:11

2022-03-26T04:11

2022-03-26T04:11

кндр (северная корея)

куба

россия

в мире

дмитрий медведев

москва

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Измышления западных политиков, что они сейчас "спеленают" Россию, как когда-то КНДР или Кубу, и будут держать в таком состоянии, ни на чем не основаны, это невозможно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.По его словам, все осознают, что Россия — это не Куба и не КНДР."Россия — это Россия, это самая большая в мире страна, это постоянный член Совета безопасности, это колоссальная экономика, это ядерная держава. Поэтому все их измышления, что они нас сейчас спеленают, как когда-то там КНДР или Кубу, и в таком состоянии будут держать, они ни на чем не основаны, это невозможно. Это просто в принципе невозможно. Даже если так хочется отдельным представителям их политэлиты", — отметил зампредседателя Совбеза РФ.

https://ria.ru/20220326/sanktsii-1780193677.html

кндр (северная корея)

куба

россия

москва

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Никита Стома

кндр (северная корея), куба, россия, в мире, дмитрий медведев, москва