Медведев: Запад не сможет "спеленать" Россию, как когда-то КНДР или Кубу
Медведев: Запад не сможет "спеленать" Россию, как когда-то КНДР или Кубу, это невозможно
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Измышления западных политиков, что они сейчас "спеленают" Россию, как когда-то КНДР или Кубу, и будут держать в таком состоянии, ни на чем не основаны, это невозможно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.
"Да никто (на Западе) так (превратить Россию в подобие КНДР или Кубы) не думает. Я хоть и критиковал в ходе нашего интервью умственные способности людей, которые эти санкции придумывают в отношении России, но там есть разные люди, есть и соображающие, что происходит", — сказал Медведев.
По его словам, все осознают, что Россия — это не Куба и не КНДР.
"Россия — это Россия, это самая большая в мире страна, это постоянный член Совета безопасности, это колоссальная экономика, это ядерная держава. Поэтому все их измышления, что они нас сейчас спеленают, как когда-то там КНДР или Кубу, и в таком состоянии будут держать, они ни на чем не основаны, это невозможно. Это просто в принципе невозможно. Даже если так хочется отдельным представителям их политэлиты", — отметил зампредседателя Совбеза РФ.