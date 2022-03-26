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Медведев: Запад не сможет "спеленать" Россию, как когда-то КНДР или Кубу - РИА Новости, 26.03.2022
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Медведев: Запад не сможет "спеленать" Россию, как когда-то КНДР или Кубу
Медведев: Запад не сможет "спеленать" Россию, как когда-то КНДР или Кубу - РИА Новости, 26.03.2022
Медведев: Запад не сможет "спеленать" Россию, как когда-то КНДР или Кубу
Измышления западных политиков, что они сейчас "спеленают" Россию, как когда-то КНДР или Кубу, и будут держать в таком состоянии, ни на чем не основаны, это... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T04:11
2022-03-26T04:11
кндр (северная корея)
куба
россия
в мире
дмитрий медведев
москва
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Измышления западных политиков, что они сейчас "спеленают" Россию, как когда-то КНДР или Кубу, и будут держать в таком состоянии, ни на чем не основаны, это невозможно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.По его словам, все осознают, что Россия — это не Куба и не КНДР."Россия — это Россия, это самая большая в мире страна, это постоянный член Совета безопасности, это колоссальная экономика, это ядерная держава. Поэтому все их измышления, что они нас сейчас спеленают, как когда-то там КНДР или Кубу, и в таком состоянии будут держать, они ни на чем не основаны, это невозможно. Это просто в принципе невозможно. Даже если так хочется отдельным представителям их политэлиты", — отметил зампредседателя Совбеза РФ.
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кндр (северная корея), куба, россия, в мире, дмитрий медведев, москва
04:11 26.03.2022
 
Медведев: Запад не сможет "спеленать" Россию, как когда-то КНДР или Кубу

Медведев: Запад не сможет "спеленать" Россию, как когда-то КНДР или Кубу, это невозможно

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Измышления западных политиков, что они сейчас "спеленают" Россию, как когда-то КНДР или Кубу, и будут держать в таком состоянии, ни на чем не основаны, это невозможно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.
"Да никто (на Западе) так (превратить Россию в подобие КНДР или Кубы) не думает. Я хоть и критиковал в ходе нашего интервью умственные способности людей, которые эти санкции придумывают в отношении России, но там есть разные люди, есть и соображающие, что происходит", — сказал Медведев.
По его словам, все осознают, что Россия — это не Куба и не КНДР.
"Россия — это Россия, это самая большая в мире страна, это постоянный член Совета безопасности, это колоссальная экономика, это ядерная держава. Поэтому все их измышления, что они нас сейчас спеленают, как когда-то там КНДР или Кубу, и в таком состоянии будут держать, они ни на чем не основаны, это невозможно. Это просто в принципе невозможно. Даже если так хочется отдельным представителям их политэлиты", — отметил зампредседателя Совбеза РФ.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА Россия сегодня и телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
04:07
Западные санкции не фатальны для России, заявил Медведев
 
КНДР (Северная Корея)КубаРоссияВ миреДмитрий МедведевМосква
 
 
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