https://ria.ru/20220326/zakon-1780217188.html

Путин подписал закон, отменяющий уплату НДФЛ с процентных доходов

Путин подписал закон, отменяющий уплату НДФЛ с процентных доходов - РИА Новости, 26.03.2022

Путин подписал закон, отменяющий уплату НДФЛ с процентных доходов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет уплату НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах. Документ... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T11:14

2022-03-26T11:14

2022-03-26T11:14

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет уплату НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.С 2021 года в России был введен налог в размере 13% на процентные доходы по вкладам, превысившие необлагаемую сумму. Она рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января того года, в котором были получены доходы. Так, необлагаемый доход по вкладам за 2021 год составил бы 42,5 тысячи рублей (ключевая ставка ЦБ на 1 января 2021 года была 4,25%), а за 2022 год он получался 85 тысяч рублей (на 1 января 2022 года ставка ЦБ была 8,5%).Закон освобождает граждан от уплаты НДФЛ с процентных доходов по вкладам в банках за 2021-2022 годы, которые подлежали бы уплате в 2022-2023 годах. При этом вносятся изменения в правила налогообложения процентных доходов по вкладам, которые распространятся на будущие налоговые периоды после 2022 года.Необлагаемый доход будет определяться как произведение 1 миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России в данном году. Таким образом, если ставка ключевая ставка ЦБ в течение года повышалась, а вслед за ней росли и ставки по вкладам, то увеличится и необлагаемый доход, и гражданам больше налогов платить не придется.Закон также содержит нормы, направленные на стимулирование перевода ценных бумаг (долей) российских организаций из собственности иностранных компаний в собственность российских физлиц. В этих целях от НДФЛ освобождаются доходы в виде имущества (за исключением денежных средств) и имущественных прав, полученных в 2022 году от иностранной организации или иностранной структуры без образования юрлица, в отношении которой гражданин являлся контролирующим лицом или учредителем по состоянию на 31 декабря 2021 года.Закон освобождает от НДФЛ и все доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021-2023 годах. Помимо этого, снимается ограничение по размеру помощи и подарков ветеранам, труженикам тыла, инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и некоторым другим лицам, который не облагается НДФЛ. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрен иной срок.

https://ria.ru/20220325/fns-1780174705.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии