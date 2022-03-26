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Россия будет рада принять в Ялте делегации разных стран, заявил Медведев - РИА Новости, 26.03.2022
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Россия будет рада принять в Ялте делегации разных стран, заявил Медведев
Россия будет рада принять в Ялте делегации разных стран, заявил Медведев - РИА Новости, 26.03.2022
Россия будет рада принять в Ялте делегации разных стран, заявил Медведев
Россия будет рада принять в Ялте делегации разных стран, которые будут обсуждать те или иные вопросы, известный дворец способен принимать гостей, заявил... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T09:10
2022-03-26T16:31
россия
дмитрий медведев
владимир путин
вооруженные силы рф
владимир мединский
дмитрий кулеба
сша
луганская народная республика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия будет рада принять в Ялте делегации разных стран, которые будут обсуждать те или иные вопросы, известный дворец способен принимать гостей, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости."Вы Ялту упомянули. Единственное, могу сказать - мы будем рады принять в российской Ялте делегации разных стран, которые будут обсуждать те или иные вопросы. Известный дворец не в идеальном состоянии находится, но он тоже способен принимать гостей", - сказал он, отвечая на вопрос, не понадобится ли некая новая Ялта, для того чтобы зафиксировать новый миропорядок.Ливадийский дворец – последнее сооружение, воздвигнутое в Российской империи для семейства Романовых – являлся летней резиденцией императора. Архитектор дворца - Николай Краснов. В феврале 1945 года во дворце на протяжении нескольких дней проходила Ялтинская (Крымская) конференция с участием глав Великобритании, СССР и США. Решения конференции определили основные положения мироустройства после Второй мировой войны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в турецкой Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видео-конференц-связи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
https://ria.ru/20220326/rossiya-1780202415.html
https://ria.ru/20220326/nadezhda-1780195919.html
россия
сша
луганская народная республика
донецкая народная республика
республика крым
ялта
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россия, дмитрий медведев, владимир путин, вооруженные силы рф, владимир мединский, дмитрий кулеба, сша, луганская народная республика, донецкая народная республика, республика крым, ялта
09:10 26.03.2022 (обновлено: 16:31 26.03.2022)
 
Россия будет рада принять в Ялте делегации разных стран, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: Россия будет рада принять в Ялте делегации разных стран

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛивадийский дворец в Ялте
Ливадийский дворец в Ялте - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Ливадийский дворец в Ялте
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия будет рада принять в Ялте делегации разных стран, которые будут обсуждать те или иные вопросы, известный дворец способен принимать гостей, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.
"Вы Ялту упомянули. Единственное, могу сказать - мы будем рады принять в российской Ялте делегации разных стран, которые будут обсуждать те или иные вопросы. Известный дворец не в идеальном состоянии находится, но он тоже способен принимать гостей", - сказал он, отвечая на вопрос, не понадобится ли некая новая Ялта, для того чтобы зафиксировать новый миропорядок.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА Россия сегодня и телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 08:55
Медведев объяснил слова про мощь России
Ливадийский дворец – последнее сооружение, воздвигнутое в Российской империи для семейства Романовых – являлся летней резиденцией императора. Архитектор дворца - Николай Краснов. В феврале 1945 года во дворце на протяжении нескольких дней проходила Ялтинская (Крымская) конференция с участием глав Великобритании, СССР и США. Решения конференции определили основные положения мироустройства после Второй мировой войны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в турецкой Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видео-конференц-связи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 06:03
Россия должна надеяться на саму себя, заявил Медведев
 
РоссияДмитрий МедведевВладимир ПутинВооруженные силы РФВладимир МединскийДмитрий КулебаСШАЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРеспублика КрымЯлта
 
 
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