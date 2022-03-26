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В Абхазии завершилось голосование во втором туре парламентских выборов - РИА Новости, 26.03.2022
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В Абхазии завершилось голосование во втором туре парламентских выборов
В Абхазии завершилось голосование во втором туре парламентских выборов - РИА Новости, 26.03.2022
В Абхазии завершилось голосование во втором туре парламентских выборов
В Абхазии завершилось голосование во втором туре парламентских выборов, идёт подсчет голосов, сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК республики. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T22:15
2022-03-26T22:15
в мире
абхазия
выборы
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СУХУМ, 26 мар - РИА Новости. В Абхазии завершилось голосование во втором туре парламентских выборов, идёт подсчет голосов, сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК республики.Второй тур парламентских выборов стартовал в Абхазии в субботу 26 марта, избирательные участки были открыты в 17 из 35 округов. В выборах приняли участие 34 кандидата - 30 мужчин и 4 женщины."Участки закрылись вовремя. Жалоб нет. Предварительные итоги будут завтра в 12.00", - сказал представитель ЦИК.Согласно абхазскому закону, во втором туре нет порога явки избирателей, а для победы в выборах достаточно одного голоса для опережения соперника.В парламенте Абхазии 35 депутатов. Они избираются один раз в пять лет. Срок полномочий нынешнего шестого созыва парламента истекает весной этого года.
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в мире, абхазия, выборы
22:15 26.03.2022
 
В Абхазии завершилось голосование во втором туре парламентских выборов

В Абхазии завершилось голосование во втором туре парламентских выборов

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкСухум
Сухум - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
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СУХУМ, 26 мар - РИА Новости. В Абхазии завершилось голосование во втором туре парламентских выборов, идёт подсчет голосов, сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК республики.
Второй тур парламентских выборов стартовал в Абхазии в субботу 26 марта, избирательные участки были открыты в 17 из 35 округов. В выборах приняли участие 34 кандидата - 30 мужчин и 4 женщины.
"Участки закрылись вовремя. Жалоб нет. Предварительные итоги будут завтра в 12.00", - сказал представитель ЦИК.
Согласно абхазскому закону, во втором туре нет порога явки избирателей, а для победы в выборах достаточно одного голоса для опережения соперника.
В парламенте Абхазии 35 депутатов. Они избираются один раз в пять лет. Срок полномочий нынешнего шестого созыва парламента истекает весной этого года.
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