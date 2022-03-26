https://ria.ru/20220326/vybory-1780281620.html

В Абхазии завершилось голосование во втором туре парламентских выборов

В Абхазии завершилось голосование во втором туре парламентских выборов - РИА Новости, 26.03.2022

В Абхазии завершилось голосование во втором туре парламентских выборов

В Абхазии завершилось голосование во втором туре парламентских выборов, идёт подсчет голосов, сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК республики. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T22:15

2022-03-26T22:15

2022-03-26T22:15

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СУХУМ, 26 мар - РИА Новости. В Абхазии завершилось голосование во втором туре парламентских выборов, идёт подсчет голосов, сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК республики.Второй тур парламентских выборов стартовал в Абхазии в субботу 26 марта, избирательные участки были открыты в 17 из 35 округов. В выборах приняли участие 34 кандидата - 30 мужчин и 4 женщины."Участки закрылись вовремя. Жалоб нет. Предварительные итоги будут завтра в 12.00", - сказал представитель ЦИК.Согласно абхазскому закону, во втором туре нет порога явки избирателей, а для победы в выборах достаточно одного голоса для опережения соперника.В парламенте Абхазии 35 депутатов. Они избираются один раз в пять лет. Срок полномочий нынешнего шестого созыва парламента истекает весной этого года.

https://ria.ru/20220325/ukraina-1780018499.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, абхазия, выборы