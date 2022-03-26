https://ria.ru/20220326/vuchich-1780270766.html

Сербия не вступит в НАТО из-за погибших в 1999 году детей, заявил Вучич

Сербия не вступит в НАТО из-за погибших в 1999 году детей, заявил Вучич - РИА Новости, 26.03.2022

Сербия не вступит в НАТО из-за погибших в 1999 году детей, заявил Вучич

Сербия не должна вступать в НАТО в память о погибших в 1999 году детях, она сама будет защищать свое небо и землю, заявил президент Александр Вучич. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T20:29

2022-03-26T20:29

2022-03-26T20:29

в мире

нато

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 26 мар – РИА Новости. Сербия не должна вступать в НАТО в память о погибших в 1999 году детях, она сама будет защищать свое небо и землю, заявил президент Александр Вучич.В Сербии 24 марта на государственном уровне и шествием граждан "Мы против НАТО" вспоминали начало бомбардировок Североатлантическим альянсом Союзной республики Югославии 23 года назад.В республике 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, Вучич - кандидат в президенты и глава правящей Сербской прогрессивной партии."Некоторые скажут - не говори "никогда в НАТО". Мой ответ - у нас должны быть хорошие отношения со всеми, они большие и сильные, но мы никогда не должны вступать в НАТО, так как не смеем забывать всех тех детей, которых они у нас убили, и мы должны быть достаточно сильными и крепкими, чтобы защищать свою землю и небо", - заявил Вучич на предвыборном митинге в городе Ужице в субботу.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.По данным медиков применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.

https://ria.ru/20220317/mir-1778720434.html

https://ria.ru/20220113/serbiya-1767660445.html

европа

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, нато, оон, европа, александр вучич