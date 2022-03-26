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Сербия не вступит в НАТО из-за погибших в 1999 году детей, заявил Вучич - РИА Новости, 26.03.2022
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Сербия не вступит в НАТО из-за погибших в 1999 году детей, заявил Вучич
Сербия не вступит в НАТО из-за погибших в 1999 году детей, заявил Вучич - РИА Новости, 26.03.2022
Сербия не вступит в НАТО из-за погибших в 1999 году детей, заявил Вучич
Сербия не должна вступать в НАТО в память о погибших в 1999 году детях, она сама будет защищать свое небо и землю, заявил президент Александр Вучич. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T20:29
2022-03-26T20:29
в мире
нато
оон
европа
александр вучич
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БЕЛГРАД, 26 мар – РИА Новости. Сербия не должна вступать в НАТО в память о погибших в 1999 году детях, она сама будет защищать свое небо и землю, заявил президент Александр Вучич.В Сербии 24 марта на государственном уровне и шествием граждан "Мы против НАТО" вспоминали начало бомбардировок Североатлантическим альянсом Союзной республики Югославии 23 года назад.В республике 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, Вучич - кандидат в президенты и глава правящей Сербской прогрессивной партии."Некоторые скажут - не говори "никогда в НАТО". Мой ответ - у нас должны быть хорошие отношения со всеми, они большие и сильные, но мы никогда не должны вступать в НАТО, так как не смеем забывать всех тех детей, которых они у нас убили, и мы должны быть достаточно сильными и крепкими, чтобы защищать свою землю и небо", - заявил Вучич на предвыборном митинге в городе Ужице в субботу.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.По данным медиков применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.
https://ria.ru/20220317/mir-1778720434.html
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в мире, нато, оон, европа, александр вучич
20:29 26.03.2022
 
Сербия не вступит в НАТО из-за погибших в 1999 году детей, заявил Вучич

Вучич: Сербия не должна вступать в НАТО из-за погибших в 1999 году детей

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич
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БЕЛГРАД, 26 мар – РИА Новости. Сербия не должна вступать в НАТО в память о погибших в 1999 году детях, она сама будет защищать свое небо и землю, заявил президент Александр Вучич.
В Сербии 24 марта на государственном уровне и шествием граждан "Мы против НАТО" вспоминали начало бомбардировок Североатлантическим альянсом Союзной республики Югославии 23 года назад.
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В республике 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, Вучич - кандидат в президенты и глава правящей Сербской прогрессивной партии.
"Некоторые скажут - не говори "никогда в НАТО". Мой ответ - у нас должны быть хорошие отношения со всеми, они большие и сильные, но мы никогда не должны вступать в НАТО, так как не смеем забывать всех тех детей, которых они у нас убили, и мы должны быть достаточно сильными и крепкими, чтобы защищать свою землю и небо", - заявил Вучич на предвыборном митинге в городе Ужице в субботу.
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В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
По данным медиков применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.
 
В миреНАТОООНЕвропаАлександр Вучич
 
 
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