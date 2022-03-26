https://ria.ru/20220326/vremya-1780217408.html
В Госдуме не исключили перехода некоторых регионов на более раннее время
В Госдуме не исключили перехода некоторых регионов на более раннее время - РИА Новости, 26.03.2022
В Госдуме не исключили перехода некоторых регионов на более раннее время
Замглавы думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов допустил, что в связи с желанием ряда регионов перейти на более раннее время существует вероятность... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T11:17
2022-03-26T11:17
2022-03-26T11:17
общество
россия
госдума рф
сергей леонов
переход на зимнее время в россии
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Замглавы думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов допустил, что в связи с желанием ряда регионов перейти на более раннее время существует вероятность принятия соответствующих решений.Сезонный перевод часов в последний раз проводился в России десять лет назад – 27 марта 2011 года. Осенью 2014 года Россия перешла на постоянное зимнее время. В большинстве субъектов РФ часы были переведены на час назад, и в дальнейшем сезонный перевод стрелок не осуществлялся. Позднее российские власти утвердили законы, позволившие перевести стрелки часов вперед в нескольких регионах."Единственное, есть вопрос с часовым поясами. Некоторые регионы хотели бы перейти из одного часового пояса в другой. Здесь дискуссии действительно есть и, скорее всего, не исключены некоторые решения, потому что ряд регионов хотят перейти на более раннее время", - сообщил Леонов РИА Новости.Также он отметил как врач, что особой разницы нет – "летнее время, зимнее время, лишь бы режим был одинаковый"."Чтобы не было резких скачков. Когда человек уже привык к определенному ритму пробуждения и сна, то не нужны никакие скачки. Если скачки будут, то это определённый стресс для организма, для нервной системы. Это негативно влияет на здоровье. Десять лет уже живём по определенному времени. Все уже привыкли к этому", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20211221/obschestvo-1764665950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, сергей леонов, переход на зимнее время в россии
В Госдуме не исключили перехода некоторых регионов на более раннее время
Депутат Госдумы Леонов не исключил перехода некоторых регионов на более раннее время
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Замглавы думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов допустил, что в связи с желанием ряда регионов перейти на более раннее время существует вероятность принятия соответствующих решений.
Сезонный перевод часов в последний раз проводился в России десять лет назад – 27 марта 2011 года. Осенью 2014 года Россия перешла
на постоянное зимнее время. В большинстве субъектов РФ часы были переведены на час назад, и в дальнейшем сезонный перевод стрелок не осуществлялся. Позднее российские власти утвердили законы, позволившие перевести стрелки часов вперед в нескольких регионах.
"Единственное, есть вопрос с часовым поясами. Некоторые регионы хотели бы перейти из одного часового пояса в другой. Здесь дискуссии действительно есть и, скорее всего, не исключены некоторые решения, потому что ряд регионов хотят перейти на более раннее время", - сообщил Леонов РИА Новости.
Также он отметил как врач, что особой разницы нет – "летнее время, зимнее время, лишь бы режим был одинаковый".
"Чтобы не было резких скачков. Когда человек уже привык к определенному ритму пробуждения и сна, то не нужны никакие скачки. Если скачки будут, то это определённый стресс для организма, для нервной системы. Это негативно влияет на здоровье. Десять лет уже живём по определенному времени. Все уже привыкли к этому", - добавил парламентарий.