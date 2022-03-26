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Медведев объяснил опасность экономической войны против России
Медведев объяснил опасность экономической войны против России - РИА Новости, 26.03.2022
Медведев объяснил опасность экономической войны против России
Экономическая война без правил против России, инициированная западными странами, разрушит весь мировой экономический уклад, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T06:06
2022-03-26T06:06
2022-03-26T08:58
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Экономическая война без правил против России, инициированная западными странами, разрушит весь мировой экономический уклад, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT."Что написано на знаменах любого капиталистического общества, любой рыночной экономики? Уважение к священной частной собственности! Пусть погибнет мир, но восторжествует правосудие, пусть погибнет всё, но сохранится частная собственность", — сказал Медведев.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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Медведев предупредил о последствиях экономической войны без правил против России
Экономическая война без правил против России, инициированная западными странами, разрушит весь мировой экономический уклад, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT.
2022-03-26T06:06
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россия, сша, украина, евросоюз, в мире, экономика, дмитрий медведев
06:06 26.03.2022 (обновлено: 08:58 26.03.2022)
Медведев объяснил опасность экономической войны против России
Медведев: экономическая война без правил против России разрушит весь мировой уклад
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Экономическая война без правил против России, инициированная западными странами, разрушит весь мировой экономический уклад, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT.
"Что написано на знаменах любого капиталистического общества, любой рыночной экономики? Уважение к священной частной собственности! Пусть погибнет мир, но восторжествует правосудие, пусть погибнет всё, но сохранится частная собственность", — сказал Медведев.
"Что делают они? Они арестовывают активы финансовых учреждений и даже Центрального банка и даже ведут речь о том, чтобы обратить на эти активы взыскания, то есть национализировать. Ну, слушайте, это и есть война без правил. Каковы будут последствия этой войны — разрушение всего мирового экономического уклада", — заявил Медведев.
Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.