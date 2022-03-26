https://ria.ru/20220326/voyna-1780196192.html

Медведев объяснил опасность экономической войны против России

Медведев объяснил опасность экономической войны против России - РИА Новости, 26.03.2022

Медведев объяснил опасность экономической войны против России

Экономическая война без правил против России, инициированная западными странами, разрушит весь мировой экономический уклад, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T06:06

2022-03-26T06:06

2022-03-26T08:58

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евросоюз

в мире

экономика

дмитрий медведев

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Экономическая война без правил против России, инициированная западными странами, разрушит весь мировой экономический уклад, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT."Что написано на знаменах любого капиталистического общества, любой рыночной экономики? Уважение к священной частной собственности! Пусть погибнет мир, но восторжествует правосудие, пусть погибнет всё, но сохранится частная собственность", — сказал Медведев.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

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Медведев предупредил о последствиях экономической войны без правил против России Экономическая война без правил против России, инициированная западными странами, разрушит весь мировой экономический уклад, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT. 2022-03-26T06:06 true PT5M02S

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россия, сша, украина, евросоюз, в мире, экономика, дмитрий медведев