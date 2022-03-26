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Володин назвал Байдена слабым человеком из-за слов о Путине - РИА Новости, 26.03.2022
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Володин назвал Байдена слабым человеком из-за слов о Путине
Володин назвал Байдена слабым человеком из-за слов о Путине - РИА Новости, 26.03.2022
Володин назвал Байдена слабым человеком из-за слов о Путине
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, заявил, что так себя вести... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T19:52
2022-03-26T20:21
джо байден
в мире
владимир путин
сша
россия
вячеслав володин
борис ельцин
михаил горбачев
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, заявил, что так себя вести может "слабый или больной человек", американским гражданам должно быть стыдно за своего президента.Байден вновь позволил себе недипломатично высказаться о Путине. Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. "Он мясник, вот, что я думаю", - коротко ответил Байден. Видеофрагмент его выступления опубликовал телеканал CNN. Это далеко не первый случай, когда хозяин Белого дома позволил себе резко высказаться о российском коллеге. Накануне Байден вновь заявил, что считает президента России "военным преступником"."И раньше говорил об этом, и сейчас повторюсь: так себя вести может слабый или больной человек. Причину такого поведения более профессионально объяснят психиатры. С мужской точки зрения так себя ведут слабые. Гражданам США должно быть стыдно за своего президента", - написал Володин в своем Telegram-канале.Парламентарий допустил, что Байден болен, и посоветовал ему пройти медицинское обследование. "Мы можем гордиться нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, его поведение, выдержка заслуживают уважения", - добавил он.Спикер Госдумы заявил, что таких эпитетов со стороны глав США не удостаивался ни Борис Ельцин, ни Михаил Горбачёв "по понятным причинам". "Слова Байдена — истерика от бессилия", - заключил Володин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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джо байден, в мире, владимир путин, сша, россия, вячеслав володин, борис ельцин, михаил горбачев, госдума рф
19:52 26.03.2022 (обновлено: 20:21 26.03.2022)
 
Володин назвал Байдена слабым человеком из-за слов о Путине

Спикер Госдумы Володин назвал Байдена слабым человеком из-за слов о Путине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, заявил, что так себя вести может "слабый или больной человек", американским гражданам должно быть стыдно за своего президента.
Байден вновь позволил себе недипломатично высказаться о Путине. Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. "Он мясник, вот, что я думаю", - коротко ответил Байден. Видеофрагмент его выступления опубликовал телеканал CNN. Это далеко не первый случай, когда хозяин Белого дома позволил себе резко высказаться о российском коллеге. Накануне Байден вновь заявил, что считает президента России "военным преступником".
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"И раньше говорил об этом, и сейчас повторюсь: так себя вести может слабый или больной человек. Причину такого поведения более профессионально объяснят психиатры. С мужской точки зрения так себя ведут слабые. Гражданам США должно быть стыдно за своего президента", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Парламентарий допустил, что Байден болен, и посоветовал ему пройти медицинское обследование. "Мы можем гордиться нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, его поведение, выдержка заслуживают уважения", - добавил он.
Спикер Госдумы заявил, что таких эпитетов со стороны глав США не удостаивался ни Борис Ельцин, ни Михаил Горбачёв "по понятным причинам". "Слова Байдена — истерика от бессилия", - заключил Володин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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