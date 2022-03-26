https://ria.ru/20220326/vladey-1780104018.html
VLADEY объявил о старте серии торгов современного искусства "100 ПО 100"
VLADEY объявил о старте серии торгов современного искусства "100 ПО 100" - РИА Новости, 26.03.2022
VLADEY объявил о старте серии торгов современного искусства "100 ПО 100"
VLADEY объявил о старте серии еженедельных торгов произведениями современного искусства, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T11:31
2022-03-26T11:31
2022-03-26T11:31
культура
новости культуры
аукцион
искусство
овчаренко владимир
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. VLADEY объявил о старте серии еженедельных торгов произведениями современного искусства, сообщает пресс-служба. Аукционы будут проводиться каждую субботу. Стоимость лотов начинается со 100 евро – с курсом 100 рублей за одну условную единицу. Первые торги запланированы 26 марта в 15:00. Поучаствовать можно онлайн и по телефону. Среди лотов, например, есть деревянная "Картошка free". Ее изготовил Влад Огай, выпускник школы-студии МХАТ. Он "создает объекты из предметов повседневности, показывая их выразительные пластические свойства", пишут на сайте торгов.Также в каталоге представлены работы таких современных художников, как Юло Соостер, Илья Мозги, Слава Птрк, Юрий Штапаков Нестор Энгельке, Елена Артеменко и многих других. VLADEY — первый в России аукцион, посвященный современному русскому искусству. Он специализируется на творчестве отечественных художников, начиная с советского нонконформизма и заканчивая новейшим периодом.
https://ria.ru/20220322/monroe-1779400526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, аукцион, искусство, овчаренко владимир
VLADEY объявил о старте серии торгов современного искусства "100 ПО 100"
VLADEY объявил о старте серии еженедельных аукционов современного искусства "100 ПО 100"
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. VLADEY объявил о старте серии еженедельных торгов произведениями современного искусства, сообщает пресс-служба.
Аукционы будут проводиться каждую субботу. Стоимость лотов начинается со 100 евро – с курсом 100 рублей за одну условную единицу.
Первые торги запланированы 26 марта в 15:00. Поучаствовать можно онлайн и по телефону.
Среди лотов, например, есть деревянная "Картошка free". Ее изготовил Влад Огай, выпускник школы-студии МХАТ. Он "создает объекты из предметов повседневности, показывая их выразительные пластические свойства", пишут
на сайте торгов.
1 из 3
"Картошка free" (2022), Влад Огай
2 из 3
Череп Яеи Кусамы из серии "Деревянные черепа художников" (2021), Нестор Энгельке
3 из 3
Тапочек из серии "Вещи, которые имеют вес" (2021), Елена Артеменко
1 из 3
"Картошка free" (2022), Влад Огай
2 из 3
Череп Яеи Кусамы из серии "Деревянные черепа художников" (2021), Нестор Энгельке
3 из 3
Тапочек из серии "Вещи, которые имеют вес" (2021), Елена Артеменко
Также в каталоге представлены работы таких современных художников, как Юло Соостер, Илья Мозги, Слава Птрк, Юрий Штапаков Нестор Энгельке, Елена Артеменко и многих других.
VLADEY — первый в России аукцион, посвященный современному русскому искусству. Он специализируется на творчестве отечественных художников, начиная с советского нонконформизма и заканчивая новейшим периодом.