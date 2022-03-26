https://ria.ru/20220326/vladey-1780104018.html

VLADEY объявил о старте серии торгов современного искусства "100 ПО 100"

VLADEY объявил о старте серии торгов современного искусства "100 ПО 100" - РИА Новости, 26.03.2022

VLADEY объявил о старте серии торгов современного искусства "100 ПО 100"

VLADEY объявил о старте серии еженедельных торгов произведениями современного искусства, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T11:31

2022-03-26T11:31

2022-03-26T11:31

культура

новости культуры

аукцион

искусство

овчаренко владимир

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. VLADEY объявил о старте серии еженедельных торгов произведениями современного искусства, сообщает пресс-служба. Аукционы будут проводиться каждую субботу. Стоимость лотов начинается со 100 евро – с курсом 100 рублей за одну условную единицу. Первые торги запланированы 26 марта в 15:00. Поучаствовать можно онлайн и по телефону. Среди лотов, например, есть деревянная "Картошка free". Ее изготовил Влад Огай, выпускник школы-студии МХАТ. Он "создает объекты из предметов повседневности, показывая их выразительные пластические свойства", пишут на сайте торгов.Также в каталоге представлены работы таких современных художников, как Юло Соостер, Илья Мозги, Слава Птрк, Юрий Штапаков Нестор Энгельке, Елена Артеменко и многих других. VLADEY — первый в России аукцион, посвященный современному русскому искусству. Он специализируется на творчестве отечественных художников, начиная с советского нонконформизма и заканчивая новейшим периодом.

https://ria.ru/20220322/monroe-1779400526.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, аукцион, искусство, овчаренко владимир