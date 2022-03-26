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VLADEY объявил о старте серии торгов современного искусства "100 ПО 100" - РИА Новости, 26.03.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220326/vladey-1780104018.html
VLADEY объявил о старте серии торгов современного искусства "100 ПО 100"
VLADEY объявил о старте серии торгов современного искусства "100 ПО 100" - РИА Новости, 26.03.2022
VLADEY объявил о старте серии торгов современного искусства "100 ПО 100"
VLADEY объявил о старте серии еженедельных торгов произведениями современного искусства, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T11:31
2022-03-26T11:31
культура
новости культуры
аукцион
искусство
овчаренко владимир
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. VLADEY объявил о старте серии еженедельных торгов произведениями современного искусства, сообщает пресс-служба. Аукционы будут проводиться каждую субботу. Стоимость лотов начинается со 100 евро – с курсом 100 рублей за одну условную единицу. Первые торги запланированы 26 марта в 15:00. Поучаствовать можно онлайн и по телефону. Среди лотов, например, есть деревянная "Картошка free". Ее изготовил Влад Огай, выпускник школы-студии МХАТ. Он "создает объекты из предметов повседневности, показывая их выразительные пластические свойства", пишут на сайте торгов.Также в каталоге представлены работы таких современных художников, как Юло Соостер, Илья Мозги, Слава Птрк, Юрий Штапаков Нестор Энгельке, Елена Артеменко и многих других. VLADEY — первый в России аукцион, посвященный современному русскому искусству. Он специализируется на творчестве отечественных художников, начиная с советского нонконформизма и заканчивая новейшим периодом.
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Елена Громова
Елена Громова
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новости культуры, аукцион, искусство, овчаренко владимир
11:31 26.03.2022
 
VLADEY объявил о старте серии торгов современного искусства "100 ПО 100"

VLADEY объявил о старте серии еженедельных аукционов современного искусства "100 ПО 100"

© Юрий Штапаков / VLADEYЦой из серии "Герои" (2019)
Цой из серии Герои (2019)
© Юрий Штапаков / VLADEY
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. VLADEY объявил о старте серии еженедельных торгов произведениями современного искусства, сообщает пресс-служба.
Аукционы будут проводиться каждую субботу. Стоимость лотов начинается со 100 евро – с курсом 100 рублей за одну условную единицу.
Первые торги запланированы 26 марта в 15:00. Поучаствовать можно онлайн и по телефону.
Среди лотов, например, есть деревянная "Картошка free". Ее изготовил Влад Огай, выпускник школы-студии МХАТ. Он "создает объекты из предметов повседневности, показывая их выразительные пластические свойства", пишут на сайте торгов.
© Влад Огай / VLADEY

"Картошка free" (2022), Влад Огай

Картошка free (2022)
1 из 3

"Картошка free" (2022), Влад Огай

© Влад Огай / VLADEY
© Фото : Нестор Энгельке / VLADEY

Череп Яеи Кусамы из серии "Деревянные черепа художников" (2021), Нестор Энгельке

Череп Яеи Кусамы из серии Деревянные черепа художников (2021)
2 из 3

Череп Яеи Кусамы из серии "Деревянные черепа художников" (2021), Нестор Энгельке

© Фото : Нестор Энгельке / VLADEY
© Елена Артеменко / VLADEY

Тапочек из серии "Вещи, которые имеют вес" (2021), Елена Артеменко

Тапочек из серии Вещи, которые имеют вес. (2021)
3 из 3

Тапочек из серии "Вещи, которые имеют вес" (2021), Елена Артеменко

© Елена Артеменко / VLADEY
1 из 3

"Картошка free" (2022), Влад Огай

© Влад Огай / VLADEY
2 из 3

Череп Яеи Кусамы из серии "Деревянные черепа художников" (2021), Нестор Энгельке

© Фото : Нестор Энгельке / VLADEY
3 из 3

Тапочек из серии "Вещи, которые имеют вес" (2021), Елена Артеменко

© Елена Артеменко / VLADEY
Также в каталоге представлены работы таких современных художников, как Юло Соостер, Илья Мозги, Слава Птрк, Юрий Штапаков Нестор Энгельке, Елена Артеменко и многих других.
VLADEY — первый в России аукцион, посвященный современному русскому искусству. Он специализируется на творчестве отечественных художников, начиная с советского нонконформизма и заканчивая новейшим периодом.
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