https://ria.ru/20220326/valyuta-1780231697.html

Власти смягчат ответственность за нарушение валютного законодательства

Власти смягчат ответственность за нарушение валютного законодательства - РИА Новости, 26.03.2022

Власти смягчат ответственность за нарушение валютного законодательства

Правительство РФ одобрило проект закона о смягчении административной ответственности за нарушение валютного законодательства в связи с санкциями со стороны... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T13:39

2022-03-26T13:39

2022-03-26T13:40

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект закона о смягчении административной ответственности за нарушение валютного законодательства в связи с санкциями со стороны Запада, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроект направлен на снижение ответственности за нарушения валютного законодательства в связи с санкционными мерами.Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил смягчить или вовсе исключить ответственность бизнесменов за нарушения валютного законодательства РФ. С соответствующим письмом он обратился к министру финансов Антону Силуанову.

https://ria.ru/20220325/ekonomika-1780067262.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, общество, правительство рф, антон силуанов, борис титов, госдума рф