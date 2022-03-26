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Власти смягчат ответственность за нарушение валютного законодательства - РИА Новости, 26.03.2022
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Власти смягчат ответственность за нарушение валютного законодательства
Власти смягчат ответственность за нарушение валютного законодательства - РИА Новости, 26.03.2022
Власти смягчат ответственность за нарушение валютного законодательства
Правительство РФ одобрило проект закона о смягчении административной ответственности за нарушение валютного законодательства в связи с санкциями со стороны... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T13:39
2022-03-26T13:40
экономика
россия
общество
правительство рф
антон силуанов
борис титов
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект закона о смягчении административной ответственности за нарушение валютного законодательства в связи с санкциями со стороны Запада, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроект направлен на снижение ответственности за нарушения валютного законодательства в связи с санкционными мерами.Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил смягчить или вовсе исключить ответственность бизнесменов за нарушения валютного законодательства РФ. С соответствующим письмом он обратился к министру финансов Антону Силуанову.
https://ria.ru/20220325/ekonomika-1780067262.html
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экономика, россия, общество, правительство рф, антон силуанов, борис титов, госдума рф
13:39 26.03.2022 (обновлено: 13:40 26.03.2022)
 
Власти смягчат ответственность за нарушение валютного законодательства

Правительство одобрило смягчение ответственности за нарушение валютного законодательства

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина выходит из отделения Кетовского коммерческого банка
Мужчина выходит из отделения Кетовского коммерческого банка - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мужчина выходит из отделения Кетовского коммерческого банка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект закона о смягчении административной ответственности за нарушение валютного законодательства в связи с санкциями со стороны Запада, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 14:23
Правительство запустит новые механизмы поддержки россиян
Отмечается, что законопроект направлен на снижение ответственности за нарушения валютного законодательства в связи с санкционными мерами.
Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил смягчить или вовсе исключить ответственность бизнесменов за нарушения валютного законодательства РФ. С соответствующим письмом он обратился к министру финансов Антону Силуанову.
 
ЭкономикаРоссияОбществоПравительство РФАнтон СилуановБорис ТитовГосдума РФ
 
 
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