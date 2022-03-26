13:39 26.03.2022 (обновлено: 13:40 26.03.2022)
Власти смягчат ответственность за нарушение валютного законодательства
Правительство одобрило смягчение ответственности за нарушение валютного законодательства
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина выходит из отделения Кетовского коммерческого банка
Мужчина выходит из отделения Кетовского коммерческого банка
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект закона о смягчении административной ответственности за нарушение валютного законодательства в связи с санкциями со стороны Запада, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что законопроект направлен на снижение ответственности за нарушения валютного законодательства в связи с санкционными мерами.
Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил смягчить или вовсе исключить ответственность бизнесменов за нарушения валютного законодательства РФ. С соответствующим письмом он обратился к министру финансов Антону Силуанову.