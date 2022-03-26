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Глава МИД Турции заявил, что передача С-400 Украине не стоит в повестке дня - РИА Новости, 26.03.2022
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Глава МИД Турции заявил, что передача С-400 Украине не стоит в повестке дня
Глава МИД Турции заявил, что передача С-400 Украине не стоит в повестке дня - РИА Новости, 26.03.2022
Глава МИД Турции заявил, что передача С-400 Украине не стоит в повестке дня
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос о передаче Турцией Украине российских зенитных ракетных систем С-400 не стоит в повестке дня. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T17:20
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турция
украина
с-400 «триумф»
россия
в мире
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ДОХА, 26 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос о передаче Турцией Украине российских зенитных ракетных систем С-400 не стоит в повестке дня.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США предлагают Турции передать системы ПВО С-400, приобретенные ею в России, украинским войскам. Американские власти сейчас ищут по всему миру ЗРК российского или советского производства, которые Украина могла бы использовать для противодействия авиации и ракетам РФ."Такой вопрос не стоит в повестке дня", - сказал Чавушоглу, выступая на форуме.
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турция, украина, с-400 «триумф», россия, в мире
17:20 26.03.2022 (обновлено: 17:31 26.03.2022)
 
Глава МИД Турции заявил, что передача С-400 Украине не стоит в повестке дня

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что передача С-400 Украине не стоит в повестке дня

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
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ДОХА, 26 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос о передаче Турцией Украине российских зенитных ракетных систем С-400 не стоит в повестке дня.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США предлагают Турции передать системы ПВО С-400, приобретенные ею в России, украинским войскам. Американские власти сейчас ищут по всему миру ЗРК российского или советского производства, которые Украина могла бы использовать для противодействия авиации и ракетам РФ.
"Такой вопрос не стоит в повестке дня", - сказал Чавушоглу, выступая на форуме.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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