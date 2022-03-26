https://ria.ru/20220326/ukraina-1780251589.html
Глава МИД Турции заявил, что передача С-400 Украине не стоит в повестке дня
Глава МИД Турции заявил, что передача С-400 Украине не стоит в повестке дня - РИА Новости, 26.03.2022
Глава МИД Турции заявил, что передача С-400 Украине не стоит в повестке дня
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос о передаче Турцией Украине российских зенитных ракетных систем С-400 не стоит в повестке дня. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T17:20
2022-03-26T17:20
2022-03-26T17:31
турция
украина
с-400 «триумф»
россия
в мире
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ДОХА, 26 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос о передаче Турцией Украине российских зенитных ракетных систем С-400 не стоит в повестке дня.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США предлагают Турции передать системы ПВО С-400, приобретенные ею в России, украинским войскам. Американские власти сейчас ищут по всему миру ЗРК российского или советского производства, которые Украина могла бы использовать для противодействия авиации и ракетам РФ."Такой вопрос не стоит в повестке дня", - сказал Чавушоглу, выступая на форуме.
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779475005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, украина, с-400 «триумф», россия, в мире
17:20 26.03.2022 (обновлено: 17:31 26.03.2022)
Глава МИД Турции заявил, что передача С-400 Украине не стоит в повестке дня
Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что передача С-400 Украине не стоит в повестке дня