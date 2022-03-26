https://ria.ru/20220326/ukraina-1780251589.html

Глава МИД Турции заявил, что передача С-400 Украине не стоит в повестке дня

Глава МИД Турции заявил, что передача С-400 Украине не стоит в повестке дня - РИА Новости, 26.03.2022

Глава МИД Турции заявил, что передача С-400 Украине не стоит в повестке дня

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос о передаче Турцией Украине российских зенитных ракетных систем С-400 не стоит в повестке дня. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T17:20

2022-03-26T17:20

2022-03-26T17:31

турция

украина

с-400 «триумф»

россия

в мире

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ДОХА, 26 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос о передаче Турцией Украине российских зенитных ракетных систем С-400 не стоит в повестке дня.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США предлагают Турции передать системы ПВО С-400, приобретенные ею в России, украинским войскам. Американские власти сейчас ищут по всему миру ЗРК российского или советского производства, которые Украина могла бы использовать для противодействия авиации и ракетам РФ."Такой вопрос не стоит в повестке дня", - сказал Чавушоглу, выступая на форуме.

https://ria.ru/20220322/ukraina-1779475005.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

турция, украина, с-400 «триумф», россия, в мире