16:22 26.03.2022 (обновлено: 18:39 26.03.2022)
Военнослужащие из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в спецоперации
Президент Южной Осетии Бибилов заявил, что военные из республики отправились в Донбасс
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
ЦХИНВАЛ, 26 мар - РИА Новости. Военнослужащие из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в российской спецоперации, написал президент республики Анатолий Бибилов в своем Telegram-канале.
"Наши ребята едут исполнять воинский долг с гордо поднятым знаменем. Пообщался с ними, прочувствовал их высокий боевой дух. Они просто горят - кровь аланская дает о себе знать. Они прекрасно понимают, что едут защищать Россию, едут защищать и Осетию. Потому что если фашизм не задавить на дальних рубежах, завтра он снова проявит себя здесь по отношению к нашей Родине. Вперед! Возвращайтесь с Победой живые, здоровые к любимым в родную Осетию", - говорится в сообщении Бибилова.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.