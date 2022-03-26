https://ria.ru/20220326/ukraina-1780246488.html

Военнослужащие из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в спецоперации

Военнослужащие из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в спецоперации - РИА Новости, 26.03.2022

Военнослужащие из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в спецоперации

Военнослужащие из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в российской спецоперации, написал президент республики Анатолий Бибилов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T16:22

2022-03-26T16:22

2022-03-26T18:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

здоровье - общество

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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ЦХИНВАЛ, 26 мар - РИА Новости. Военнослужащие из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в российской спецоперации, написал президент республики Анатолий Бибилов в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220326/sanktsii-1780240286.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Мадина Моргоева

в мире, здоровье - общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии