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Военнослужащие из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в спецоперации - РИА Новости, 26.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/ukraina-1780246488.html
Военнослужащие из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в спецоперации
Военнослужащие из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в спецоперации - РИА Новости, 26.03.2022
Военнослужащие из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в спецоперации
Военнослужащие из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в российской спецоперации, написал президент республики Анатолий Бибилов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T16:22
2022-03-26T18:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
здоровье - общество
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ЦХИНВАЛ, 26 мар - РИА Новости. Военнослужащие из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в российской спецоперации, написал президент республики Анатолий Бибилов в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220326/sanktsii-1780240286.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии
16:22 26.03.2022 (обновлено: 18:39 26.03.2022)
 
Военнослужащие из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в спецоперации

Президент Южной Осетии Бибилов заявил, что военные из республики отправились в Донбасс

© РИА Новости / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкПрезидент Южной Осетии Анатолий Бибилов
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Наталья Айриян
Перейти в фотобанк
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
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ЦХИНВАЛ, 26 мар - РИА Новости. Военнослужащие из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в российской спецоперации, написал президент республики Анатолий Бибилов в своем Telegram-канале.
"Наши ребята едут исполнять воинский долг с гордо поднятым знаменем. Пообщался с ними, прочувствовал их высокий боевой дух. Они просто горят - кровь аланская дает о себе знать. Они прекрасно понимают, что едут защищать Россию, едут защищать и Осетию. Потому что если фашизм не задавить на дальних рубежах, завтра он снова проявит себя здесь по отношению к нашей Родине. Вперед! Возвращайтесь с Победой живые, здоровые к любимым в родную Осетию", - говорится в сообщении Бибилова.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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