https://ria.ru/20220326/ukraina-1780246038.html

Исламский мир поддержал Россию, заявил Кадыров

Исламский мир поддержал Россию, заявил Кадыров - РИА Новости, 26.03.2022

Исламский мир поддержал Россию, заявил Кадыров

Страны мира, в которых преобладает мусульманское население, не присоединились к санкциям против России, это говорит о том, что мусульмане всегда выступают на... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T16:14

2022-03-26T16:14

2022-03-26T16:14

обострение ситуации в днр и лнр

джо байден

владимир путин

донецкая народная республика

сша

россия

вооруженные силы рф

telegram (приложение)

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ГРОЗНЫЙ, 25 мар – РИА Новости. Страны мира, в которых преобладает мусульманское население, не присоединились к санкциям против России, это говорит о том, что мусульмане всегда выступают на стороне правды и справедливости, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров."Для меня как мусульманина отрадно, что весь Исламский мир поддержал Россию в ее борьбе против вселенского зла! Ни одна страна мира, в которой преобладает мусульманское население, не присоединилась к санкциям против России", - написал Кадыров в Telegram.Он перечислил эти страны и поблагодарил их от лица тридцати миллионов мусульман России. Глава Чечни также отметил, что президент США Джо Байден "хоть и имеет человеческий облик, но ведет сатанинскую политику, отягощенную старческой деменцией"."Я горжусь тем, что являюсь мусульманином и наблюдаю, как все мусульмане объединились с нами и выразили свою однозначную позицию против Запада! Поэтому как бы Байден и его прихвостни ни помогали Киевскому режиму, мы не оставим на Украине даже запаха нацистов, бандеровцев и шайтанов", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778699256.html

донецкая народная республика

сша

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

джо байден, владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, вооруженные силы рф, telegram (приложение), в мире, признание днр и лнр в россии