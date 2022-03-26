Рейтинг@Mail.ru
Исламский мир поддержал Россию, заявил Кадыров - РИА Новости, 26.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/ukraina-1780246038.html
Исламский мир поддержал Россию, заявил Кадыров
Исламский мир поддержал Россию, заявил Кадыров - РИА Новости, 26.03.2022
Исламский мир поддержал Россию, заявил Кадыров
Страны мира, в которых преобладает мусульманское население, не присоединились к санкциям против России, это говорит о том, что мусульмане всегда выступают на... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T16:14
2022-03-26T16:14
обострение ситуации в днр и лнр
джо байден
владимир путин
донецкая народная республика
сша
россия
вооруженные силы рф
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:32:1234:726_1920x0_80_0_0_e648e6055e7b7b2d905901e81402bf43.jpg
ГРОЗНЫЙ, 25 мар – РИА Новости. Страны мира, в которых преобладает мусульманское население, не присоединились к санкциям против России, это говорит о том, что мусульмане всегда выступают на стороне правды и справедливости, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров."Для меня как мусульманина отрадно, что весь Исламский мир поддержал Россию в ее борьбе против вселенского зла! Ни одна страна мира, в которой преобладает мусульманское население, не присоединилась к санкциям против России", - написал Кадыров в Telegram.Он перечислил эти страны и поблагодарил их от лица тридцати миллионов мусульман России. Глава Чечни также отметил, что президент США Джо Байден "хоть и имеет человеческий облик, но ведет сатанинскую политику, отягощенную старческой деменцией"."Я горжусь тем, что являюсь мусульманином и наблюдаю, как все мусульмане объединились с нами и выразили свою однозначную позицию против Запада! Поэтому как бы Байден и его прихвостни ни помогали Киевскому режиму, мы не оставим на Украине даже запаха нацистов, бандеровцев и шайтанов", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778699256.html
донецкая народная республика
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_10:0:1167:868_1920x0_80_0_0_f9564dec5370425ba1c85601a4713a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джо байден, владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, вооруженные силы рф, telegram (приложение), в мире, признание днр и лнр в россии
16:14 26.03.2022
 
Исламский мир поддержал Россию, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров: исламский мир поддержал Россию

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 25 мар – РИА Новости. Страны мира, в которых преобладает мусульманское население, не присоединились к санкциям против России, это говорит о том, что мусульмане всегда выступают на стороне правды и справедливости, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Для меня как мусульманина отрадно, что весь Исламский мир поддержал Россию в ее борьбе против вселенского зла! Ни одна страна мира, в которой преобладает мусульманское население, не присоединилась к санкциям против России", - написал Кадыров в Telegram.
Он перечислил эти страны и поблагодарил их от лица тридцати миллионов мусульман России. Глава Чечни также отметил, что президент США Джо Байден "хоть и имеет человеческий облик, но ведет сатанинскую политику, отягощенную старческой деменцией".
"Я горжусь тем, что являюсь мусульманином и наблюдаю, как все мусульмане объединились с нами и выразили свою однозначную позицию против Запада! Поэтому как бы Байден и его прихвостни ни помогали Киевскому режиму, мы не оставим на Украине даже запаха нацистов, бандеровцев и шайтанов", - заявил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 16:56
Арабские СМИ в карикатурах критикуют позицию Запада по Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДжо БайденВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияВооруженные силы РФTelegram (приложение)В миреПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала