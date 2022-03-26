https://ria.ru/20220326/ukraina-1780244735.html

Кадыров опубликовал кадры боев в Мариуполе

Кадыров опубликовал кадры боев в Мариуполе - РИА Новости, 26.03.2022

Кадыров опубликовал кадры боев в Мариуполе

Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео боев в Мариуполе с участием чеченских силовиков. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T16:03

2022-03-26T16:03

2022-03-26T18:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

александр семенов

владимир путин

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россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ГРОЗНЫЙ, 26 мар — РИА Новости. Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео боев в Мариуполе с участием чеченских силовиков."Мариуполь. Бои за очередной квартал с бандитами, засевшими в квартирах мирных граждан. Кто там из УДВОНа (украинские диванные войска орущего назначения) говорил, что нет картинки реальных боев? Передайте нацикам, чтобы немного покрасовались для более удачного кадра", — написал он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.Войска ДНР окружили Мариуполь 7 марта, сейчас идет зачистка его районов. Среди украинских частей в городе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220326/oborona-1780231122.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, александр семенов, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии