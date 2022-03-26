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Украинский офицер рассказал, как группы ВСУ пытаются покинуть Мариуполь - РИА Новости, 26.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/ukraina-1780241266.html
Украинский офицер рассказал, как группы ВСУ пытаются покинуть Мариуполь
Украинский офицер рассказал, как группы ВСУ пытаются покинуть Мариуполь - РИА Новости, 26.03.2022
Украинский офицер рассказал, как группы ВСУ пытаются покинуть Мариуполь
Замначальника 503-го отдельного батальона морской пехоты украинских войск, задержанный на выезде из Мариуполя, сообщил, что батальон разбился на группы и... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T15:29
2022-03-26T18:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
александр семенов
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МАРИУПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Замначальника 503-го отдельного батальона морской пехоты украинских войск, задержанный на выезде из Мариуполя, сообщил, что батальон разбился на группы и пытается выйти из окружения."Оставшиеся мои вышли около двух суток назад, я не знаю, где они. Мы вышли малыми группами", — сказал он.При этом ему неизвестно, кто из его солдат еще остался в городе."Позиции людей, с которыми мы были, последние были в районе порта в Мариуполе", — пояснил замкомандира батальона.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.Войска ДНР окружили Мариуполь 7 марта, сейчас идет зачистка его районов. Среди украинских частей в городе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220326/ukraina-1780244735.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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“Мы вышли малыми группами” – украинский офицер рассказал, как ВСУ пытаются покинуть Мариуполь
Замначальника 503-го отдельного батальона морской пехоты украинских войск, пытавшийся покинуть Мариуполь, сообщил, что батальон разбился на группы и пытается выйти из окружения.
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, александр семенов, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии
15:29 26.03.2022 (обновлено: 18:59 26.03.2022)
 
Украинский офицер рассказал, как группы ВСУ пытаются покинуть Мариуполь

Украинский офицер морской пехоты рассказал, как группы ВСУ пытаются покинуть Мариуполь

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Замначальника 503-го отдельного батальона морской пехоты украинских войск, задержанный на выезде из Мариуполя, сообщил, что батальон разбился на группы и пытается выйти из окружения.
"Оставшиеся мои вышли около двух суток назад, я не знаю, где они. Мы вышли малыми группами", — сказал он.
При этом ему неизвестно, кто из его солдат еще остался в городе.
"Позиции людей, с которыми мы были, последние были в районе порта в Мариуполе", — пояснил замкомандира батальона.
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Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.
Войска ДНР окружили Мариуполь 7 марта, сейчас идет зачистка его районов. Среди украинских частей в городе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
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