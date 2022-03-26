https://ria.ru/20220326/ukraina-1780212526.html
Боевая авиация России за сутки поразила 117 военных объектов Украины
Боевая авиация России за сутки поразила 117 военных объектов Украины - РИА Новости, 26.03.2022
Боевая авиация России за сутки поразила 117 военных объектов Украины
Боевая авиация России за сутки поразила 117 военных объектов Украины, заявил в субботу на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T10:27
2022-03-26T10:27
2022-03-26T10:27
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Боевая авиация России за сутки поразила 117 военных объектов Украины, заявил в субботу на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Среди них шесть командных пунктов, три установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетный комплекс С-300, девять складов с вооружением и боеприпасами, два с ГСМ, а также 92 опорных пункта подразделений ВСУ, националистических батальонов и района сосредоточения боевой техники", - перечислил генерал.
https://ria.ru/20220326/oborona-1780205477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, космос - риа наука, вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии
Боевая авиация России за сутки поразила 117 военных объектов Украины
Минобороны: боевая авиация России за сутки поразила 117 военных объектов Украины