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Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 26.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/ukraina-1780211172.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 26.03.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую в ДНР
Украинские войска в субботу за полчаса обстреляли два населенных пункта Макеевка и Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T10:15
2022-03-26T11:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу за полчаса обстреляли два населенных пункта Макеевка и Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10:50 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка: выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра; 11:00 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220326/minoborony-1780215543.html
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в мире, признание днр и лнр в россии
10:15 26.03.2022 (обновлено: 11:33 26.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую в ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМина в Донецке
Мина в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мина в Донецке
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу за полчаса обстреляли два населенных пункта Макеевка и Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10:50 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка: выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра; 11:00 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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