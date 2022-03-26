https://ria.ru/20220326/ukraina-1780211172.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 26.03.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска в субботу за полчаса обстреляли два населенных пункта Макеевка и Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T10:15

2022-03-26T10:15

2022-03-26T11:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774022855_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_696ee5a4bf44be6a166b79e385c708c6.jpg

ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу за полчаса обстреляли два населенных пункта Макеевка и Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10:50 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка: выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра; 11:00 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220326/minoborony-1780215543.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии