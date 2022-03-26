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Российские военные доставили гумпомощь для жителей пригорода Чернигова - РИА Новости, 26.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/ukraina-1780200486.html
Российские военные доставили гумпомощь для жителей пригорода Чернигова
Российские военные доставили гумпомощь для жителей пригорода Чернигова - РИА Новости, 26.03.2022
Российские военные доставили гумпомощь для жителей пригорода Чернигова
Российские военнослужащие на Украине доставили гуманитарную помощь под Чернигов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T08:19
2022-03-26T08:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
здоровье - общество
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие на Украине доставили гуманитарную помощь под Чернигов, сообщили в Минобороны.Там уточнили, что сейчас в населенном пункте проживает около 700 человек, в основном — пожилые люди и дети. Раздавали продукты первой необходимости: детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи.В Минобороны создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, в его состав включены представители всех федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций и организаций, а также представители регионов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.В свою очередь, Управление верховного комиссара ООН по правам человека привело данные о гибели более 900 мирных жителей.
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, признание днр и лнр в россии
08:19 26.03.2022 (обновлено: 08:47 26.03.2022)
 
Российские военные доставили гумпомощь для жителей пригорода Чернигова

Российские военные доставили гуманитарную помощь для жителей пригорода Чернигова

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители Чернигова
Жители Чернигова - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Жители Чернигова
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие на Украине доставили гуманитарную помощь под Чернигов, сообщили в Минобороны.

"Российские военнослужащие обеспечили доставку и безопасную выдачу более семи тонн гуманитарной помощи жителям в населенном пункте, находящемся недалеко от украинского города Чернигов", — сказали в министерстве.

Там уточнили, что сейчас в населенном пункте проживает около 700 человек, в основном — пожилые люди и дети. Раздавали продукты первой необходимости: детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи.
В Минобороны создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, в его состав включены представители всех федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций и организаций, а также представители регионов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.
В свою очередь, Управление верховного комиссара ООН по правам человека привело данные о гибели более 900 мирных жителей.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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