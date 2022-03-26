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Российские военные доставили гумпомощь для жителей пригорода Чернигова

Российские военные доставили гумпомощь для жителей пригорода Чернигова - РИА Новости, 26.03.2022

Российские военные доставили гумпомощь для жителей пригорода Чернигова

Российские военнослужащие на Украине доставили гуманитарную помощь под Чернигов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T08:19

2022-03-26T08:19

2022-03-26T08:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

здоровье - общество

владимир путин

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луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие на Украине доставили гуманитарную помощь под Чернигов, сообщили в Минобороны.Там уточнили, что сейчас в населенном пункте проживает около 700 человек, в основном — пожилые люди и дети. Раздавали продукты первой необходимости: детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи.В Минобороны создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, в его состав включены представители всех федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций и организаций, а также представители регионов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.В свою очередь, Управление верховного комиссара ООН по правам человека привело данные о гибели более 900 мирных жителей.

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, здоровье - общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, признание днр и лнр в россии