08:19 26.03.2022 (обновлено: 08:47 26.03.2022)
Российские военные доставили гумпомощь для жителей пригорода Чернигова
Российские военные доставили гуманитарную помощь для жителей пригорода Чернигова
Жители Чернигова
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие на Украине доставили гуманитарную помощь под Чернигов, сообщили в Минобороны.
"Российские военнослужащие обеспечили доставку и безопасную выдачу более семи тонн гуманитарной помощи жителям в населенном пункте, находящемся недалеко от украинского города Чернигов", — сказали в министерстве.
Там уточнили, что сейчас в населенном пункте проживает около 700 человек, в основном — пожилые люди и дети. Раздавали продукты первой необходимости: детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи.
В Минобороны создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, в его состав включены представители всех федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций и организаций, а также представители регионов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.
В свою очередь, Управление верховного комиссара ООН по правам человека привело данные о гибели более 900 мирных жителей.