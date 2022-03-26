ГК "Медскан" к 2024 году построит в Тюмени медцентр
Международная группа компаний "Медскан" к 2024 году построит в Тюмени медицинский центр
Врач-офтальмолог в операционной
ТЮМЕНЬ, 26 мар - РИА Новости. Международная группа компаний "Медскан" планирует построить в Тюмени многопрофильный медицинский центр, подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Медцентр в Тюмени планируется возвести к 2024 году, объем инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей, в результате его реализации появится 250 рабочих мест, пояснили в информцентре регионального правительства.
"Подписал соглашение с международной группой компаний "Медскан" о строительстве в Тюмени к 2024 году многопрофильного медицинского центра. Объем инвестиций в тюменский проект составит около одного миллиарда рублей. В результате его реализации будет создано порядка 250 рабочих мест. Мы окажем инвестору всю необходимую поддержку", - написал Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что создание в регионе еще одной современной клиники будет способствовать укреплению здоровья и повышению качества жизни наших земляков. Предполагается, что в структуре будущего медцентра будут отделения лучевой, эндоскопической, ультразвуковой диагностики, поликлинические отделения для взрослого и детского населения, дневной и круглосуточный стационар с операционными для взрослого населения.
В сеть ГК "Медскан" входят 37 клиник в десяти регионах России, а также филиал израильского университетского госпиталя Hadassah Medical Moscow в международном медицинском кластере в Сколково.
"Очень важно, что, несмотря на антироссийские санкции, наша страна в целом и Тюменская область в частности остаются привлекательными для добросовестного и ответственного международного бизнеса", - написал в посте Александр Моор, добавив, что регион окажет инвестору всю необходимую поддержку.