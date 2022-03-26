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ГК "Медскан" к 2024 году построит в Тюмени медцентр - РИА Новости, 26.03.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220326/tyumen-1780223546.html
ГК "Медскан" к 2024 году построит в Тюмени медцентр
ГК "Медскан" к 2024 году построит в Тюмени медцентр - РИА Новости, 26.03.2022
ГК "Медскан" к 2024 году построит в Тюмени медцентр
Международная группа компаний "Медскан" планирует построить в Тюмени многопрофильный медицинский центр, подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве,... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T12:17
2022-03-26T12:17
тюменская область
тюменская область
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александр моор
общество
здоровье - общество
россия
инвестиции
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ТЮМЕНЬ, 26 мар - РИА Новости. Международная группа компаний "Медскан" планирует построить в Тюмени многопрофильный медицинский центр, подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.Медцентр в Тюмени планируется возвести к 2024 году, объем инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей, в результате его реализации появится 250 рабочих мест, пояснили в информцентре регионального правительства."Подписал соглашение с международной группой компаний "Медскан" о строительстве в Тюмени к 2024 году многопрофильного медицинского центра. Объем инвестиций в тюменский проект составит около одного миллиарда рублей. В результате его реализации будет создано порядка 250 рабочих мест. Мы окажем инвестору всю необходимую поддержку", - написал Моор в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что создание в регионе еще одной современной клиники будет способствовать укреплению здоровья и повышению качества жизни наших земляков. Предполагается, что в структуре будущего медцентра будут отделения лучевой, эндоскопической, ультразвуковой диагностики, поликлинические отделения для взрослого и детского населения, дневной и круглосуточный стационар с операционными для взрослого населения.В сеть ГК "Медскан" входят 37 клиник в десяти регионах России, а также филиал израильского университетского госпиталя Hadassah Medical Moscow в международном медицинском кластере в Сколково."Очень важно, что, несмотря на антироссийские санкции, наша страна в целом и Тюменская область в частности остаются привлекательными для добросовестного и ответственного международного бизнеса", - написал в посте Александр Моор, добавив, что регион окажет инвестору всю необходимую поддержку.
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тюменская область, тюмень, александр моор, общество, здоровье - общество, россия, инвестиции
12:17 26.03.2022
 
ГК "Медскан" к 2024 году построит в Тюмени медцентр

Международная группа компаний "Медскан" к 2024 году построит в Тюмени медицинский центр

© Depositphotos / wedmovВрач-офтальмолог в операционной
Врач-офтальмолог в операционной - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© Depositphotos / wedmov
Врач-офтальмолог в операционной
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 26 мар - РИА Новости. Международная группа компаний "Медскан" планирует построить в Тюмени многопрофильный медицинский центр, подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Медцентр в Тюмени планируется возвести к 2024 году, объем инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей, в результате его реализации появится 250 рабочих мест, пояснили в информцентре регионального правительства.
"Подписал соглашение с международной группой компаний "Медскан" о строительстве в Тюмени к 2024 году многопрофильного медицинского центра. Объем инвестиций в тюменский проект составит около одного миллиарда рублей. В результате его реализации будет создано порядка 250 рабочих мест. Мы окажем инвестору всю необходимую поддержку", - написал Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что создание в регионе еще одной современной клиники будет способствовать укреплению здоровья и повышению качества жизни наших земляков. Предполагается, что в структуре будущего медцентра будут отделения лучевой, эндоскопической, ультразвуковой диагностики, поликлинические отделения для взрослого и детского населения, дневной и круглосуточный стационар с операционными для взрослого населения.
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В сеть ГК "Медскан" входят 37 клиник в десяти регионах России, а также филиал израильского университетского госпиталя Hadassah Medical Moscow в международном медицинском кластере в Сколково.
"Очень важно, что, несмотря на антироссийские санкции, наша страна в целом и Тюменская область в частности остаются привлекательными для добросовестного и ответственного международного бизнеса", - написал в посте Александр Моор, добавив, что регион окажет инвестору всю необходимую поддержку.
 
Тюменская областьТюменская областьТюменьАлександр МоорОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияИнвестиции
 
 
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