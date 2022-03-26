Рейтинг@Mail.ru
Владелец 127-летней заправки рассказал о катастрофе с ценами в Британии - РИА Новости, 26.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220326/tseny-1780250897.html
Владелец 127-летней британской заправки рассказал о катастрофе из-за цен
Владелец 127-летней заправки рассказал о катастрофе с ценами в Британии - РИА Новости, 26.03.2022
Владелец 127-летней британской заправки рассказал о катастрофе из-за цен
Владелец 127-летней заправочной станции RGM Brailsford Garage Росс Моллой в беседе с Mirror пожаловался на резкий рост цен на топливо, ставящий под угрозу его... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T17:09
2022-03-26T20:18
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752116269_158:281:2111:1380_1920x0_80_0_0_b52118dd37485aa9fe6e08cd0ffa8154.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владелец 127-летней заправочной станции RGM Brailsford Garage Росс Моллой в беседе с Mirror пожаловался на резкий рост цен на топливо, ставящий под угрозу его бизнес."Люди обвиняют в повышении цен продавцов — таких, как я. Говорят, что я получаю от этого высокую прибыль. Но у меня наценка всего три пенни с литра, а рядом сетевая заправка продает по стоимости ниже моей закупочной", — говорит предприниматель.По его словам, цена на заправке сильно зависит от поставщиков. Они продают топливо в невыгодных объемах, что увеличивает плату.Как считает Моллой, меры, принимаемые правительством для улучшения ситуации, недостаточны, он назвал налоговые послабления "каплей в океане".Также Моллой не может оплатить ремонт колонок, потому что у него нет свободных средств.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
https://ria.ru/20220326/golod-1780125742.html
https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779491184.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752116269_166:0:2065:1424_1920x0_80_0_0_e5d96c6642dbd67c07e2a5a373badea5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, россия, в мире
17:09 26.03.2022 (обновлено: 20:18 26.03.2022)
 
Владелец 127-летней заправки рассказал о катастрофе с ценами в Британии

Владелец 127-летней заправки Росс Моллой рассказал о катастрофе с ценами в Британии

© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкЗаправочные пистолеты на АЗС Shell в Лондоне
Заправочные пистолеты на АЗС Shell в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Жанна Манукян
Перейти в фотобанк
Заправочные пистолеты на АЗС Shell в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владелец 127-летней заправочной станции RGM Brailsford Garage Росс Моллой в беседе с Mirror пожаловался на резкий рост цен на топливо, ставящий под угрозу его бизнес.
"Люди обвиняют в повышении цен продавцов — таких, как я. Говорят, что я получаю от этого высокую прибыль. Но у меня наценка всего три пенни с литра, а рядом сетевая заправка продает по стоимости ниже моей закупочной", — говорит предприниматель.
По его словам, цена на заправке сильно зависит от поставщиков. Они продают топливо в невыгодных объемах, что увеличивает плату.
Как считает Моллой, меры, принимаемые правительством для улучшения ситуации, недостаточны, он назвал налоговые послабления "каплей в океане".
Покупатели приобретают товары первой необходимости в супермаркете в Мадриде - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 08:00
Европа готовится к голоду
Также Моллой не может оплатить ремонт колонок, потому что у него нет свободных средств.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Сотрудник осматривает состояние фотоэлектрических элементов на солнечных панелях электростанции в Волгограде - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 08:00
Уничтожит ли Россия зеленую энергетику
 
Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала