https://ria.ru/20220326/tseny-1780250897.html

Владелец 127-летней британской заправки рассказал о катастрофе из-за цен

Владелец 127-летней заправки рассказал о катастрофе с ценами в Британии - РИА Новости, 26.03.2022

Владелец 127-летней британской заправки рассказал о катастрофе из-за цен

Владелец 127-летней заправочной станции RGM Brailsford Garage Росс Моллой в беседе с Mirror пожаловался на резкий рост цен на топливо, ставящий под угрозу его... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T17:09

2022-03-26T17:09

2022-03-26T20:18

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владелец 127-летней заправочной станции RGM Brailsford Garage Росс Моллой в беседе с Mirror пожаловался на резкий рост цен на топливо, ставящий под угрозу его бизнес."Люди обвиняют в повышении цен продавцов — таких, как я. Говорят, что я получаю от этого высокую прибыль. Но у меня наценка всего три пенни с литра, а рядом сетевая заправка продает по стоимости ниже моей закупочной", — говорит предприниматель.По его словам, цена на заправке сильно зависит от поставщиков. Они продают топливо в невыгодных объемах, что увеличивает плату.Как считает Моллой, меры, принимаемые правительством для улучшения ситуации, недостаточны, он назвал налоговые послабления "каплей в океане".Также Моллой не может оплатить ремонт колонок, потому что у него нет свободных средств.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.

https://ria.ru/20220326/golod-1780125742.html

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Максим Зубков

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, россия, в мире