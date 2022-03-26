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Немецкие фермеры предупредили о беспрецедентном скачке цен - РИА Новости, 26.03.2022
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В Германии жду беспрецедентного скачка цен
Немецкие фермеры предупредили о беспрецедентном скачке цен - РИА Новости, 26.03.2022
В Германии жду беспрецедентного скачка цен
Немецкая ассоциация фермеров предупредила о " беспрецедентном скачке" цен на продукты, пишет Spiegel со ссылкой на документ организации. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T10:03
2022-03-26T11:27
владимир путин
донецкая народная республика
госдума рф
россия
азия
в мире
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Немецкая ассоциация фермеров предупредила о " беспрецедентном скачке" цен на продукты, пишет Spiegel со ссылкой на документ организации."Согласно документу, сельское хозяйство, а также вся пищевая цепочка, столкнулись с огромным ростом затрат, особенно в области энергии, топлива, удобрений и логистики", — утверждает издание. Также сообщается, что фермеры попросили власти немедленно принять меры по исправлению ситуации.В документе прогнозируются проблемы с продовольствием во многих регионах мира, прежде всего в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.Как утверждает Spiegel, немецкое правительство уже предложило фермерам расширить используемые земли. Сами представители индустрии дополнительно просят разрешить использовать на них пестициды.При этом Spiegel сообщил, что рост цен на сельскохозяйственную продукцию начался еще до событий на Украине. Так, они поднялись на 21,7% в январе по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Прирост к декабрю составил 1,7%.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
https://ria.ru/20220326/golod-1780125742.html
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владимир путин, донецкая народная республика, госдума рф, россия, азия, в мире
10:03 26.03.2022 (обновлено: 11:27 26.03.2022)
 
Немецкие фермеры предупредили о беспрецедентном скачке цен

Немецкая ассоциация фермеров предупредила о "беспрецедентном скачке цен"

© REUTERS / Erol DogrudoganПолупустые полки в одном из супермаркетов в Бонне, Германия
Полупустые полки в одном из супермаркетов в Бонне, Германия - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / Erol Dogrudogan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Немецкая ассоциация фермеров предупредила о " беспрецедентном скачке" цен на продукты, пишет Spiegel со ссылкой на документ организации.
"Согласно документу, сельское хозяйство, а также вся пищевая цепочка, столкнулись с огромным ростом затрат, особенно в области энергии, топлива, удобрений и логистики", — утверждает издание. Также сообщается, что фермеры попросили власти немедленно принять меры по исправлению ситуации.
В документе прогнозируются проблемы с продовольствием во многих регионах мира, прежде всего в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.
Как утверждает Spiegel, немецкое правительство уже предложило фермерам расширить используемые земли. Сами представители индустрии дополнительно просят разрешить использовать на них пестициды.
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При этом Spiegel сообщил, что рост цен на сельскохозяйственную продукцию начался еще до событий на Украине. Так, они поднялись на 21,7% в январе по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Прирост к декабрю составил 1,7%.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
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