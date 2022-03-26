03:40 26.03.2022 (обновлено: 07:19 26.03.2022)
Сдавшийся боевик "Азова" назвал подлой тактику "живого щита"
Сдавшийся боевик "Азова" назвал подлой тактику "живого щита", применяемую сослуживцами
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Сдавшийся боевик украинского националистического полка "Азов" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) Алексей Смыков признал в беседе с РИА Новости подлость применяемой его сослуживцами тактики использования мирных граждан в качестве "живого щита".
"Скажем так: для меня лично такая тактика непонятна, поскольку когда человек позиционирует себя как воин, — высоких идеалов, там, как викинги, воители и все в таком духе, — и он потом, скажем так, делает такие вещи, как вы назвали, для меня лично это непонятно. То есть назвался воином, то уже сражайся до талого, уже без таких вот, скажем так, не то, что некрасивых… это подло, подлые действия, я считаю", — сказал Смыков.
Смыков сказал, что не знает, кто придумал эту тактику.
"Не могу сказать: я… меня уже не было в Мариуполе на тот момент, когда это все уже начало происходить", — утверждает участник нацполка.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".