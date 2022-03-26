https://ria.ru/20220326/taktika-1780192996.html

Сдавшийся боевик "Азова" назвал подлой тактику "живого щита"

Сдавшийся боевик "Азова" назвал подлой тактику "живого щита" - РИА Новости, 26.03.2022

Сдавшийся боевик "Азова" назвал подлой тактику "живого щита"

Сдавшийся боевик украинского националистического полка "Азов" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) Алексей Смыков признал в беседе с РИА... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T03:40

2022-03-26T03:40

2022-03-26T07:19

в мире

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

донбасс

батальон "азов"

украина

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ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Сдавшийся боевик украинского националистического полка "Азов" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) Алексей Смыков признал в беседе с РИА Новости подлость применяемой его сослуживцами тактики использования мирных граждан в качестве "живого щита".Смыков сказал, что не знает, кто придумал эту тактику."Не могу сказать: я… меня уже не было в Мариуполе на тот момент, когда это все уже начало происходить", — утверждает участник нацполка.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220325/mariupol-1780110627.html

https://ria.ru/20220325/sluzhba-1779974462.html

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Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, донбасс, батальон "азов", украина