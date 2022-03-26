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Сдавшийся боевик "Азова" назвал подлой тактику "живого щита" - РИА Новости, 26.03.2022
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Сдавшийся боевик "Азова" назвал подлой тактику "живого щита"
Сдавшийся боевик "Азова" назвал подлой тактику "живого щита" - РИА Новости, 26.03.2022
Сдавшийся боевик "Азова" назвал подлой тактику "живого щита"
Сдавшийся боевик украинского националистического полка "Азов" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) Алексей Смыков признал в беседе с РИА... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T03:40
2022-03-26T07:19
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
донбасс
батальон "азов"
украина
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ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Сдавшийся боевик украинского националистического полка "Азов" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) Алексей Смыков признал в беседе с РИА Новости подлость применяемой его сослуживцами тактики использования мирных граждан в качестве "живого щита".Смыков сказал, что не знает, кто придумал эту тактику."Не могу сказать: я… меня уже не было в Мариуполе на тот момент, когда это все уже начало происходить", — утверждает участник нацполка.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, донбасс, батальон "азов", украина
03:40 26.03.2022 (обновлено: 07:19 26.03.2022)
 
Сдавшийся боевик "Азова" назвал подлой тактику "живого щита"

Сдавшийся боевик "Азова" назвал подлой тактику "живого щита", применяемую сослуживцами

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Сдавшийся боевик украинского националистического полка "Азов" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) Алексей Смыков признал в беседе с РИА Новости подлость применяемой его сослуживцами тактики использования мирных граждан в качестве "живого щита".

"Скажем так: для меня лично такая тактика непонятна, поскольку когда человек позиционирует себя как воин, — высоких идеалов, там, как викинги, воители и все в таком духе, — и он потом, скажем так, делает такие вещи, как вы назвали, для меня лично это непонятно. То есть назвался воином, то уже сражайся до талого, уже без таких вот, скажем так, не то, что некрасивых… это подло, подлые действия, я считаю", — сказал Смыков.

Смыков сказал, что не знает, кто придумал эту тактику.
"Не могу сказать: я… меня уже не было в Мариуполе на тот момент, когда это все уже начало происходить", — утверждает участник нацполка.
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Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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