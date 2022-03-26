https://ria.ru/20220326/swift-1780203590.html

Связать Россию и Иран в обход SWIFT вполне реально, считает эксперт

Связать Россию и Иран в обход SWIFT вполне реально, считает эксперт - РИА Новости, 26.03.2022

Связать Россию и Иран в обход SWIFT вполне реально, считает эксперт

Связать Россию и Иран в обход межбанковской системы SWIFT технологически вполне реально, у обеих стран достаточно опыта в подобных вопросах, прокомментировал... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T09:09

2022-03-26T09:09

2022-03-26T09:09

экономика

технологии

казем джалали

россия

иран

совкомбанк

swift

промсвязьбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034764_0:55:2933:1705_1920x0_80_0_0_b595351d4f94ec446485e444b0195aca.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Связать Россию и Иран в обход межбанковской системы SWIFT технологически вполне реально, у обеих стран достаточно опыта в подобных вопросах, прокомментировал РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Валерий Пивень.В четверг посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в России Казем Джалали сообщил журналистам, что Россия и Иран работают над объединением систем передачи финансовых сообщений в обход международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. По словам Джалали, Иран прикладывает усилия по подключению банков страны к российской Системе передачи финансовых сообщений."Технологически это вполне реально сделать с учетом того, что обе страны имеют достаточный опыт для развития информационных систем такого рода. При этом страны получат автономную возможность передачи финансовых сообщений, независящую от санкционного давления", - сказал Пивень, отвечая на вопрос, могут ли Россия и Иран объединить системы передачи финансовых сообщений в обход SWIFT.Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220315/ssha-1778297672.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, технологии, казем джалали, россия, иран, совкомбанк, swift, промсвязьбанк