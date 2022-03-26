https://ria.ru/20220326/swift-1780203590.html
Связать Россию и Иран в обход SWIFT вполне реально, считает эксперт
Связать Россию и Иран в обход SWIFT вполне реально, считает эксперт - РИА Новости, 26.03.2022
Связать Россию и Иран в обход SWIFT вполне реально, считает эксперт
Связать Россию и Иран в обход межбанковской системы SWIFT технологически вполне реально, у обеих стран достаточно опыта в подобных вопросах, прокомментировал... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T09:09
2022-03-26T09:09
2022-03-26T09:09
экономика
технологии
казем джалали
россия
иран
совкомбанк
swift
промсвязьбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034764_0:55:2933:1705_1920x0_80_0_0_b595351d4f94ec446485e444b0195aca.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Связать Россию и Иран в обход межбанковской системы SWIFT технологически вполне реально, у обеих стран достаточно опыта в подобных вопросах, прокомментировал РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Валерий Пивень.В четверг посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в России Казем Джалали сообщил журналистам, что Россия и Иран работают над объединением систем передачи финансовых сообщений в обход международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. По словам Джалали, Иран прикладывает усилия по подключению банков страны к российской Системе передачи финансовых сообщений."Технологически это вполне реально сделать с учетом того, что обе страны имеют достаточный опыт для развития информационных систем такого рода. При этом страны получат автономную возможность передачи финансовых сообщений, независящую от санкционного давления", - сказал Пивень, отвечая на вопрос, могут ли Россия и Иран объединить системы передачи финансовых сообщений в обход SWIFT.Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220315/ssha-1778297672.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034764_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6b2b7c7a1bb0a1a14b36531d9e162112.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, казем джалали, россия, иран, совкомбанк, swift, промсвязьбанк
Связать Россию и Иран в обход SWIFT вполне реально, считает эксперт
Эксперт Пивень заявил, что связать Россию и Иран в обход SWIFT вполне реально
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Связать Россию и Иран в обход межбанковской системы SWIFT технологически вполне реально, у обеих стран достаточно опыта в подобных вопросах, прокомментировал РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Валерий Пивень.
В четверг посол Исламской Республики Иран
(ИРИ) в России Казем Джалали
сообщил журналистам, что Россия
и Иран работают над объединением систем передачи финансовых сообщений в обход международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT
. По словам Джалали, Иран прикладывает усилия по подключению банков страны к российской Системе передачи финансовых сообщений.
"Технологически это вполне реально сделать с учетом того, что обе страны имеют достаточный опыт для развития информационных систем такого рода. При этом страны получат автономную возможность передачи финансовых сообщений, независящую от санкционного давления", - сказал Пивень, отвечая на вопрос, могут ли Россия и Иран объединить системы передачи финансовых сообщений в обход SWIFT.
Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
В начале марта Евросоюз
принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ
, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк
, Промсвязьбанк
, Совкомбанк
и госкорпорация ВЭБ.РФ.