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Связать Россию и Иран в обход SWIFT вполне реально, считает эксперт - РИА Новости, 26.03.2022
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Связать Россию и Иран в обход SWIFT вполне реально, считает эксперт
Связать Россию и Иран в обход SWIFT вполне реально, считает эксперт - РИА Новости, 26.03.2022
Связать Россию и Иран в обход SWIFT вполне реально, считает эксперт
Связать Россию и Иран в обход межбанковской системы SWIFT технологически вполне реально, у обеих стран достаточно опыта в подобных вопросах, прокомментировал... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T09:09
2022-03-26T09:09
экономика
технологии
казем джалали
россия
иран
совкомбанк
swift
промсвязьбанк
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Связать Россию и Иран в обход межбанковской системы SWIFT технологически вполне реально, у обеих стран достаточно опыта в подобных вопросах, прокомментировал РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Валерий Пивень.В четверг посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в России Казем Джалали сообщил журналистам, что Россия и Иран работают над объединением систем передачи финансовых сообщений в обход международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. По словам Джалали, Иран прикладывает усилия по подключению банков страны к российской Системе передачи финансовых сообщений."Технологически это вполне реально сделать с учетом того, что обе страны имеют достаточный опыт для развития информационных систем такого рода. При этом страны получат автономную возможность передачи финансовых сообщений, независящую от санкционного давления", - сказал Пивень, отвечая на вопрос, могут ли Россия и Иран объединить системы передачи финансовых сообщений в обход SWIFT.Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.
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экономика, технологии, казем джалали, россия, иран, совкомбанк, swift, промсвязьбанк
09:09 26.03.2022
 
Связать Россию и Иран в обход SWIFT вполне реально, считает эксперт

Эксперт Пивень заявил, что связать Россию и Иран в обход SWIFT вполне реально

© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / Chris Helgren/File Photo
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Связать Россию и Иран в обход межбанковской системы SWIFT технологически вполне реально, у обеих стран достаточно опыта в подобных вопросах, прокомментировал РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Валерий Пивень.
В четверг посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в России Казем Джалали сообщил журналистам, что Россия и Иран работают над объединением систем передачи финансовых сообщений в обход международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. По словам Джалали, Иран прикладывает усилия по подключению банков страны к российской Системе передачи финансовых сообщений.
"Технологически это вполне реально сделать с учетом того, что обе страны имеют достаточный опыт для развития информационных систем такого рода. При этом страны получат автономную возможность передачи финансовых сообщений, независящую от санкционного давления", - сказал Пивень, отвечая на вопрос, могут ли Россия и Иран объединить системы передачи финансовых сообщений в обход SWIFT.
Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.
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ЭкономикаТехнологииКазем ДжалалиРоссияИранСовкомбанкSWIFTПромсвязьбанк
 
 
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