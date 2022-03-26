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Медведев назвал США "страной-разбойником" - РИА Новости, 26.03.2022
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Медведев назвал США "страной-разбойником"
Медведев назвал США "страной-разбойником" - РИА Новости, 26.03.2022
Медведев назвал США "страной-разбойником"
Россию пытаются занести в разряд страны-разбойника, но ею являются США, так как беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара, заявил... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T04:14
2022-03-26T04:14
в мире
россия
москва
дмитрий медведев
рональд рейган
сша
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россию пытаются занести в разряд страны-разбойника, но ею являются США, так как беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости."Нас пытаются занести в разряд rogue nation или rogue country. Если говорить об этимологии, по-моему, Рейган когда-то придумал этот термин. У нас почему-то переводят это только как "государство-изгой". Но на самом деле термин rogue, известно, переводится как "разбойник". Так вот, таким "rogue nation" являются Соединенные Штаты Америки. Не потому, что мы не любим американцев, а потому, что американцы беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара. Вот, они и есть государство-изгой и государство-разбойник", — сказал Медведев.
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в мире, россия, москва, дмитрий медведев, рональд рейган, сша
04:14 26.03.2022
 
Медведев назвал США "страной-разбойником"

Медведев: Россию пытаются занести в разряд страны-разбойника, но ею являются США

© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россию пытаются занести в разряд страны-разбойника, но ею являются США, так как беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.
"Нас пытаются занести в разряд rogue nation или rogue country. Если говорить об этимологии, по-моему, Рейган когда-то придумал этот термин. У нас почему-то переводят это только как "государство-изгой". Но на самом деле термин rogue, известно, переводится как "разбойник". Так вот, таким "rogue nation" являются Соединенные Штаты Америки. Не потому, что мы не любим американцев, а потому, что американцы беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара. Вот, они и есть государство-изгой и государство-разбойник", — сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА Россия сегодня и телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
04:07
Западные санкции не фатальны для России, заявил Медведев
 
В миреРоссияМоскваДмитрий МедведевРональд РейганСША
 
 
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