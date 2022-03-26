https://ria.ru/20220326/strana-razboynik-1780194043.html
Медведев назвал США "страной-разбойником"
Медведев назвал США "страной-разбойником" - РИА Новости, 26.03.2022
Медведев назвал США "страной-разбойником"
Россию пытаются занести в разряд страны-разбойника, но ею являются США, так как беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара, заявил... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T04:14
2022-03-26T04:14
2022-03-26T04:14
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дмитрий медведев
рональд рейган
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россию пытаются занести в разряд страны-разбойника, но ею являются США, так как беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости."Нас пытаются занести в разряд rogue nation или rogue country. Если говорить об этимологии, по-моему, Рейган когда-то придумал этот термин. У нас почему-то переводят это только как "государство-изгой". Но на самом деле термин rogue, известно, переводится как "разбойник". Так вот, таким "rogue nation" являются Соединенные Штаты Америки. Не потому, что мы не любим американцев, а потому, что американцы беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара. Вот, они и есть государство-изгой и государство-разбойник", — сказал Медведев.
https://ria.ru/20220326/sanktsii-1780193677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, дмитрий медведев, рональд рейган, сша
Медведев назвал США "страной-разбойником"
Медведев: Россию пытаются занести в разряд страны-разбойника, но ею являются США