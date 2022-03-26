https://ria.ru/20220326/ssha-1780238671.html

МИД: на каждый враждебный шаг США последует болезненная реакция

МИД: на каждый враждебный шаг США последует болезненная реакция - РИА Новости, 26.03.2022

МИД: на каждый враждебный шаг США последует болезненная реакция

Болезненная для США реакция обязательно последует на каждый враждебный шаг Вашингтона, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T15:02

2022-03-26T15:02

2022-03-26T15:16

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Болезненная для США реакция обязательно последует на каждый враждебный шаг Вашингтона, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Захарова подчеркнула, что в последнее время американские представители на различных уровнях пытаются снять с себя ответственность за близкое к полному разрыву состояние российско-американских отношений. "Стрелки привычно переводятся ими на Россию, обвиняемую в "эскалации" на том основании, что мы не пропускаем удары и всегда отвечаем на враждебные выпады зеркально или асимметрично", - заявила она."Видимо, в Вашингтоне считается нормальным высылать по выдуманным поводам российских дипломатов, отбирать чужую собственность, а попросту говоря, ее воровать, закрывать наши дипломатические представительства, а потом лицемерно изумляться, почему "дерзкие русские" платят той же монетой, делая больно американским дипмиссиям в России", - добавила Захарова.Ранее она прокомментировала высказывание посла США в Москве Джона Салливана, который заявил, что "русские и американцы возобновят нормальные взаимоотношения". Он отметил, что это случится "не в этом году, может быть, не в следующем, но это произойдет". Салливан сказал, что надеется до этого дожить. Захарова отметила, что "жаль, не рассказал, что это именно его страна разрушила связи между нашими народами".Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220326/frg-1780196939.html

https://ria.ru/20220326/nato-1780236752.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии