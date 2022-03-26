https://ria.ru/20220326/ssha-1780192824.html

В Китае назвали семь "грехов" США в ситуации на Украине

В Китае назвали семь "грехов" США в ситуации на Украине - РИА Новости, 26.03.2022

В Китае назвали семь "грехов" США в ситуации на Украине

США строят из себя "силы добра", однако в одной только ситуации на Украине они совершили семь "грехов", пишет китайская газета Global Times. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T03:50

2022-03-26T03:50

2022-03-26T03:50

владимир путин

россия

ирак

сирия

афганистан

сша

китай

в мире

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. США строят из себя "силы добра", однако в одной только ситуации на Украине они совершили семь "грехов", пишет китайская газета Global Times.Автор статьи считает, что Вашингтон остается привержен менталитету холодной войны, что усугубляет глобальный раскол.Обозреватель утверждает что действия Белого дома вызывают недовольство геополитических игроков и это подрывает мир на планете. В частности, он упрекнул Штаты в попытке "привязать" к себе Европу.В статье подчеркивается, что США манипулируют информацией и запускают фейки о ситуации на Украине, поддерживают гегемонию доллара в трудные времена для мировой экономики и занимаются созданием военно-биологических лабораторий на постсоветском пространстве."Изображая себя "защитниками" прав человека, США на самом деле сыграли свою роль в войнах и хаосе во многих частях мира. В Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии "универсальные ценности" принесли беспорядок и трудности. <...> США не перестанут раздувать пламя в украинском кризисе. Они обучали и экипировали украинских военных до кризиса. Они предлагали прямые поставки оружия Украине и возглавили кампанию давления на Россию с самого начала кризиса", — отметил публицист.Автор публикации также считает, что Вашингтон использует военные конфликты для отвлечения внимания от внутренних проблем.Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20220324/kitay-1779920942.html

https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779369728.html

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ирак

сирия

афганистан

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китай

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владимир путин, россия, ирак, сирия, афганистан, сша, китай, в мире