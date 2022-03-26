Рейтинг@Mail.ru
В Китае назвали семь "грехов" США в ситуации на Украине - РИА Новости, 26.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220326/ssha-1780192824.html
В Китае назвали семь "грехов" США в ситуации на Украине
В Китае назвали семь "грехов" США в ситуации на Украине - РИА Новости, 26.03.2022
В Китае назвали семь "грехов" США в ситуации на Украине
США строят из себя "силы добра", однако в одной только ситуации на Украине они совершили семь "грехов", пишет китайская газета Global Times. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T03:50
2022-03-26T03:50
владимир путин
россия
ирак
сирия
афганистан
сша
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743145109_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_447750ec850ff31271bde4783c7a2db2.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. США строят из себя "силы добра", однако в одной только ситуации на Украине они совершили семь "грехов", пишет китайская газета Global Times.Автор статьи считает, что Вашингтон остается привержен менталитету холодной войны, что усугубляет глобальный раскол.Обозреватель утверждает что действия Белого дома вызывают недовольство геополитических игроков и это подрывает мир на планете. В частности, он упрекнул Штаты в попытке "привязать" к себе Европу.В статье подчеркивается, что США манипулируют информацией и запускают фейки о ситуации на Украине, поддерживают гегемонию доллара в трудные времена для мировой экономики и занимаются созданием военно-биологических лабораторий на постсоветском пространстве."Изображая себя "защитниками" прав человека, США на самом деле сыграли свою роль в войнах и хаосе во многих частях мира. В Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии "универсальные ценности" принесли беспорядок и трудности. &lt;...&gt; США не перестанут раздувать пламя в украинском кризисе. Они обучали и экипировали украинских военных до кризиса. Они предлагали прямые поставки оружия Украине и возглавили кампанию давления на Россию с самого начала кризиса", — отметил публицист.Автор публикации также считает, что Вашингтон использует военные конфликты для отвлечения внимания от внутренних проблем.Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20220324/kitay-1779920942.html
https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779369728.html
россия
ирак
сирия
афганистан
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743145109_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_7494d5849c1c3befd8db74935c6a7227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, ирак, сирия, афганистан, сша, китай, в мире
03:50 26.03.2022
 
В Китае назвали семь "грехов" США в ситуации на Украине

Global Times: к ситуации на Украине привела приверженность США менталитету холодной войны

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. США строят из себя "силы добра", однако в одной только ситуации на Украине они совершили семь "грехов", пишет китайская газета Global Times.
Автор статьи считает, что Вашингтон остается привержен менталитету холодной войны, что усугубляет глобальный раскол.
"Произошло пять расширений НАТО на восток. Видя, как альянс шаг за шагом посягает на пространство безопасности, Россия, как и любая другая страны, не могла не опасаться быть загнанной в угол. В этом смысле конфликт между Россией и Украиной — это печальный пример того, как менталитет холодной войны привел к вспышке на европейском континенте", — говорится в публикации.
Обозреватель утверждает что действия Белого дома вызывают недовольство геополитических игроков и это подрывает мир на планете. В частности, он упрекнул Штаты в попытке "привязать" к себе Европу.
"Интересы Украины и Европы ничего не значат. Связи между Европой и Россией должны быть прерваны. И тогда Европе не к кому было бы прибегнуть, кроме как к своему американскому союзнику", — пишет GT.
В статье подчеркивается, что США манипулируют информацией и запускают фейки о ситуации на Украине, поддерживают гегемонию доллара в трудные времена для мировой экономики и занимаются созданием военно-биологических лабораторий на постсоветском пространстве.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 18:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны КНР назвало ложью заявления о том, что Китай знал о спецоперации
"Изображая себя "защитниками" прав человека, США на самом деле сыграли свою роль в войнах и хаосе во многих частях мира. В Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии "универсальные ценности" принесли беспорядок и трудности. <...> США не перестанут раздувать пламя в украинском кризисе. Они обучали и экипировали украинских военных до кризиса. Они предлагали прямые поставки оружия Украине и возглавили кампанию давления на Россию с самого начала кризиса", — отметил публицист.
Автор публикации также считает, что Вашингтон использует военные конфликты для отвлечения внимания от внутренних проблем.
Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России Владимир Путин.
Пекин - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 04:02
В Китае раскритиковали США за вред от антироссийских санкций
 
Владимир ПутинРоссияИракСирияАфганистанСШАКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала