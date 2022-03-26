В Китае назвали семь "грехов" США в ситуации на Украине
Global Times: к ситуации на Украине привела приверженность США менталитету холодной войны
© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. США строят из себя "силы добра", однако в одной только ситуации на Украине они совершили семь "грехов", пишет китайская газета Global Times.
Автор статьи считает, что Вашингтон остается привержен менталитету холодной войны, что усугубляет глобальный раскол.
"Произошло пять расширений НАТО на восток. Видя, как альянс шаг за шагом посягает на пространство безопасности, Россия, как и любая другая страны, не могла не опасаться быть загнанной в угол. В этом смысле конфликт между Россией и Украиной — это печальный пример того, как менталитет холодной войны привел к вспышке на европейском континенте", — говорится в публикации.
Обозреватель утверждает что действия Белого дома вызывают недовольство геополитических игроков и это подрывает мир на планете. В частности, он упрекнул Штаты в попытке "привязать" к себе Европу.
"Интересы Украины и Европы ничего не значат. Связи между Европой и Россией должны быть прерваны. И тогда Европе не к кому было бы прибегнуть, кроме как к своему американскому союзнику", — пишет GT.
"Изображая себя "защитниками" прав человека, США на самом деле сыграли свою роль в войнах и хаосе во многих частях мира. В Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии "универсальные ценности" принесли беспорядок и трудности. <...> США не перестанут раздувать пламя в украинском кризисе. Они обучали и экипировали украинских военных до кризиса. Они предлагали прямые поставки оружия Украине и возглавили кампанию давления на Россию с самого начала кризиса", — отметил публицист.
Автор публикации также считает, что Вашингтон использует военные конфликты для отвлечения внимания от внутренних проблем.
Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России Владимир Путин.
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