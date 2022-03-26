https://ria.ru/20220326/shtraf-1780200322.html

Жителя Находки оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России

Жителя Находки оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России - РИА Новости, 26.03.2022

Жителя Находки оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России

Находкинский городской суд оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T08:15

2022-03-26T08:15

2022-03-26T08:15

россия

приморский край

находка

вооруженные силы рф

признание днр и лнр в россии

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луганская народная республика

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – РИА Новости. Находкинский городской суд оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю.По информации полиции, 18-летний житель Находки, будучи администратором двух новостных аккаунтов в соцсети, разместил у себя на страницах изображение, "направленное на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации, содержащее явное неуважение к обществу и государству"."Составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности". Находкинский городской суд, рассмотрев собранные сотрудниками полиции материалы, признал гражданина виновным...и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Статья внесена в КоАП РФ 4 марта 2022 года, она предусматривает в качестве максимального наказания для физических лиц административный штраф в 100 тысяч рублей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/shtrafy-1779723440.html

https://ria.ru/20220316/sud-1778507416.html

россия

приморский край

находка

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, приморский край, находка, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, происшествия, общество