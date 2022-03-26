https://ria.ru/20220326/sbu-1780213683.html
Кива назвал СБУ "сборищем предателей", работающих на Запад
Кива назвал СБУ "сборищем предателей", работающих на Запад - РИА Новости, 26.03.2022
Кива назвал СБУ "сборищем предателей", работающих на Запад
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал Службу безопасности Украины (СБУ) сборищем предателей, работающих в интересах США и Великобритании. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T10:36
2022-03-26T10:36
2022-03-26T11:38
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
илья кива
владимир путин
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донбасс
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал Службу безопасности Украины (СБУ) сборищем предателей, работающих в интересах США и Великобритании.Также, по мнению бывшего депутата Верховной рады, ведомство контролирует весь наркотрафик из Одессы в Европу, внутри СБУ есть кланы, которые в условиях спецоперации на Украине делят территорию и деньги.Как отметил Кива, сотрудники СБУ "лучше всего осведомлены", что нынешней власти на Украине осталась, по оценкам экс-депутата, неделя.Он подчеркнул также, что сотрудники СБУ "воруют" бизнесменов, требуя за них выкуп.В середине марта украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Верховная рада Украины на заседании лишила Илью Киву депутатского мандата. Кива ранее высказывался против Владимира Зеленского. Он также заявлял, что "освобожденная Украина" должна быть частью России, это даст возможность уберечь мир от нацизма.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/ukraina-1779987017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, илья кива, владимир путин, россия, луганская народная республика, донбасс, служба безопасности украины, страна.ua, вооруженные силы рф, в мире, признание днр и лнр в россии
10:36 26.03.2022 (обновлено: 11:38 26.03.2022)
Кива назвал СБУ "сборищем предателей", работающих на Запад
Экс-депутат Рады Кива назвал СБУ "сборищем предателей", работающих на Запад
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал
Службу безопасности Украины (СБУ) сборищем предателей, работающих в интересах США и Великобритании.
"Служба безопасности Украины давно перестала быть щитом. Это сборище предателей, которые работают в интересах третьих стран — Америки и Великобритании. Напрямую кураторы управляют сегодня службой, ставя им задачи", — заявил в своем видеообращении в Telegram Кива.
Также, по мнению бывшего депутата Верховной рады, ведомство контролирует весь наркотрафик из Одессы в Европу, внутри СБУ есть кланы, которые в условиях спецоперации на Украине делят территорию и деньги.
Как отметил Кива, сотрудники СБУ "лучше всего осведомлены", что нынешней власти на Украине осталась, по оценкам экс-депутата, неделя.
Он подчеркнул также, что сотрудники СБУ "воруют" бизнесменов, требуя за них выкуп.
В середине марта украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Верховная рада Украины на заседании лишила Илью Киву депутатского мандата. Кива ранее высказывался против Владимира Зеленского. Он также заявлял, что "освобожденная Украина" должна быть частью России, это даст возможность уберечь мир от нацизма.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.