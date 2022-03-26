15:20 26.03.2022 (обновлено: 18:32 26.03.2022)
В Германии высказались о развале Европы из-за противостояния с Россией
Немецкий экономист Хамер считает, что страны Европы пострадают от антироссийских санкций
© AP Photo / Martin MeissnerТабло с выросшими ценами на бензин на заправочной станции в Гельзенкирхене, Германия
© AP Photo / Martin Meissner
Табло с выросшими ценами на бензин на заправочной станции в Гельзенкирхене, Германия
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Европа может пострадать от антироссийских санкций, заявил в беседе с RT немецкий экономист Айка Хамер.
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По его мнению, в первую очередь кризис ударит по "среднему классу и наименее обеспеченному населению Германии, Европы и Соединенных Штатов".
"Мы также можем столкнуться с тем, что большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле. Без этого великий зажиточный Запад не более чем иллюзия", — заключил он.
Согласно прогнозу Хамера, это произойдет из-за резкого роста цен на дизельное топливо и бензин. В частности, он предположил, что их стоимость будет достигать от четырех до шести евро за литр.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции после начала специальной военной операции по демилитаризации Украины. Тем не менее, вскоре в Европе стали все громче звучать заявления о зависимости от российских энергоресурсов.
Помимо этого, на днях Владимир Путин заявил, о переводе в рубли расчетов за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в Евросоюз и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом глава государства подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, зафиксированным в контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
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