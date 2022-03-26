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В Германии высказались о развале Европы из-за противостояния с Россией - РИА Новости, 26.03.2022
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В Германии высказались о развале Европы из-за противостояния с Россией
В Германии высказались о развале Европы из-за противостояния с Россией - РИА Новости, 26.03.2022
В Германии высказались о развале Европы из-за противостояния с Россией
Европа может пострадать от антироссийских санкций, заявил в беседе с RT немецкий экономист Айка Хамер. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T15:20
2022-03-26T18:32
экономика
германия
евросоюз
россия
санкции
украина
бензин
топливо
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Европа может пострадать от антироссийских санкций, заявил в беседе с RT немецкий экономист Айка Хамер."Во всей этой борьбе и противостоянии с Россией нет никакого здравого зерна. &lt;…&gt; Если из-за этих мер экономика Германии потерпит крах, то развалится и вся Европа", — сказал он.По его мнению, в первую очередь кризис ударит по "среднему классу и наименее обеспеченному населению Германии, Европы и Соединенных Штатов"."Мы также можем столкнуться с тем, что большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле. Без этого великий зажиточный Запад не более чем иллюзия", — заключил он.Согласно прогнозу Хамера, это произойдет из-за резкого роста цен на дизельное топливо и бензин. В частности, он предположил, что их стоимость будет достигать от четырех до шести евро за литр.Западные страны ввели новые антироссийские санкции после начала специальной военной операции по демилитаризации Украины. Тем не менее, вскоре в Европе стали все громче звучать заявления о зависимости от российских энергоресурсов.Помимо этого, на днях Владимир Путин заявил, о переводе в рубли расчетов за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в Евросоюз и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом глава государства подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, зафиксированным в контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
https://ria.ru/20220326/golod-1780125742.html
https://ria.ru/20220326/gaz-1780191203.html
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экономика, германия, евросоюз, россия, санкции, украина, бензин, топливо, цены на нефть, владимир путин, сша
15:20 26.03.2022 (обновлено: 18:32 26.03.2022)
 
В Германии высказались о развале Европы из-за противостояния с Россией

Немецкий экономист Хамер считает, что страны Европы пострадают от антироссийских санкций

© AP Photo / Martin MeissnerТабло с выросшими ценами на бензин на заправочной станции в Гельзенкирхене, Германия
Табло с выросшими ценами на бензин на заправочной станции в Гельзенкирхене, Германия - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© AP Photo / Martin Meissner
Табло с выросшими ценами на бензин на заправочной станции в Гельзенкирхене, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Европа может пострадать от антироссийских санкций, заявил в беседе с RT немецкий экономист Айка Хамер.
"Во всей этой борьбе и противостоянии с Россией нет никакого здравого зерна. <…> Если из-за этих мер экономика Германии потерпит крах, то развалится и вся Европа", — сказал он.
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По его мнению, в первую очередь кризис ударит по "среднему классу и наименее обеспеченному населению Германии, Европы и Соединенных Штатов".
"Мы также можем столкнуться с тем, что большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле. Без этого великий зажиточный Запад не более чем иллюзия", — заключил он.
Согласно прогнозу Хамера, это произойдет из-за резкого роста цен на дизельное топливо и бензин. В частности, он предположил, что их стоимость будет достигать от четырех до шести евро за литр.
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Помимо этого, на днях Владимир Путин заявил, о переводе в рубли расчетов за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в Евросоюз и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом глава государства подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, зафиксированным в контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
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