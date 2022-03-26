https://ria.ru/20220326/sanktsii-1780187193.html

Вучич рассказал, почему Сербия не вводит санкции против России

Вучич рассказал, почему Сербия не вводит санкции против России - РИА Новости, 26.03.2022

Вучич рассказал, почему Сербия не вводит санкции против России

Власти Сербии не присоединяются к санкциям Запада в отношении РФ из-за принципа взаимности, поддержки по Косово и договора о поставках газа, и до сих пор... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T00:17

2022-03-26T00:17

2022-03-26T00:17

душан баятович

венгрия

сербия

болгария

газпром

турецкий поток

санкции в отношении россии

александр вучич

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БЕЛГРАД, 26 мар — РИА Новости. Власти Сербии не присоединяются к санкциям Запада в отношении РФ из-за принципа взаимности, поддержки по Косово и договора о поставках газа, и до сих пор выдерживают давление, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала B92.В обращении к гражданам 2 марта президент Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.В Сербии 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, Вучич – кандидат в президенты и глава правящей Сербской прогрессивной партии."Но что будем делать в Совбезе ООН, когда снова возникнет вопрос Косово и Метохии, как будем защищать нашу конституцию и территориальную целостность нашей страны. А как и по какой цене получим газ, как скажем тем, кто нам не вводил санкции в последние 20 лет, и кто нам никогда не вредил, что мы сейчас с ними так поступим, на основании чего?", — спросил Вучич.Он отметил, что при этом Белграду "пока удается выдержать без слишком больших последствий"."Думаю, что мы приняли самое правильное, лучшее решение, которое согласовано с нашими национальными, государственными и экономическими интересами", — подчеркнул сербский лидер.Глава госкомпании Србиягаз Душан Баятович казал в четверг РИА Новости, что Сербии нужны новый договор на поставки природного газа из России на 10 лет и разъяснение условий Газпрома по оплате топлива в рублях.Сербия получает газ по договору с "Газпромом" от ноября прошлого года до 31 мая по 270 долларов за тысячу кубометров, по 6 миллионов кубометров в сутки. Министерство энергетики страны сообщило во вторник, что российский газ из "Турецкого потока" пока продолжает поступать через газотранспортную систему Болгарии в Сербию и Венгрию, решения о приостановке подачи нет.

https://ria.ru/20220325/vuchich-1780182283.html

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780074361.html

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

венгрия

сербия

болгария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

душан баятович, венгрия, сербия, болгария, газпром, турецкий поток, санкции в отношении россии, александр вучич