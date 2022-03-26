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Вучич рассказал, почему Сербия не вводит санкции против России - РИА Новости, 26.03.2022
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Вучич рассказал, почему Сербия не вводит санкции против России
Вучич рассказал, почему Сербия не вводит санкции против России - РИА Новости, 26.03.2022
Вучич рассказал, почему Сербия не вводит санкции против России
Власти Сербии не присоединяются к санкциям Запада в отношении РФ из-за принципа взаимности, поддержки по Косово и договора о поставках газа, и до сих пор... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T00:17
2022-03-26T00:17
душан баятович
венгрия
сербия
болгария
газпром
турецкий поток
санкции в отношении россии
александр вучич
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БЕЛГРАД, 26 мар — РИА Новости. Власти Сербии не присоединяются к санкциям Запада в отношении РФ из-за принципа взаимности, поддержки по Косово и договора о поставках газа, и до сих пор выдерживают давление, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала B92.В обращении к гражданам 2 марта президент Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.В Сербии 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, Вучич – кандидат в президенты и глава правящей Сербской прогрессивной партии."Но что будем делать в Совбезе ООН, когда снова возникнет вопрос Косово и Метохии, как будем защищать нашу конституцию и территориальную целостность нашей страны. А как и по какой цене получим газ, как скажем тем, кто нам не вводил санкции в последние 20 лет, и кто нам никогда не вредил, что мы сейчас с ними так поступим, на основании чего?", — спросил Вучич.Он отметил, что при этом Белграду "пока удается выдержать без слишком больших последствий"."Думаю, что мы приняли самое правильное, лучшее решение, которое согласовано с нашими национальными, государственными и экономическими интересами", — подчеркнул сербский лидер.Глава госкомпании Србиягаз Душан Баятович казал в четверг РИА Новости, что Сербии нужны новый договор на поставки природного газа из России на 10 лет и разъяснение условий Газпрома по оплате топлива в рублях.Сербия получает газ по договору с "Газпромом" от ноября прошлого года до 31 мая по 270 долларов за тысячу кубометров, по 6 миллионов кубометров в сутки. Министерство энергетики страны сообщило во вторник, что российский газ из "Турецкого потока" пока продолжает поступать через газотранспортную систему Болгарии в Сербию и Венгрию, решения о приостановке подачи нет.
https://ria.ru/20220325/vuchich-1780182283.html
https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780074361.html
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душан баятович, венгрия, сербия, болгария, газпром, турецкий поток, санкции в отношении россии, александр вучич
00:17 26.03.2022
 
Вучич рассказал, почему Сербия не вводит санкции против России

Вучич: Сербия не вводит санкции против России из-за принципа взаимности, Косово и газа

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 26 мар — РИА Новости. Власти Сербии не присоединяются к санкциям Запада в отношении РФ из-за принципа взаимности, поддержки по Косово и договора о поставках газа, и до сих пор выдерживают давление, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала B92.
В обращении к гражданам 2 марта президент Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 23:05
Вучич заявил, что Европа не сможет заменить российский газ
В Сербии 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, Вучич – кандидат в президенты и глава правящей Сербской прогрессивной партии.

"Если даже отставим в сторону эмоциональную и моральную часть, а мораль важна в политике, особенно в отношениях между государствами. Не буду сейчас напоминать, кто был на нашей стороне, когда нас хотели провозгласить геноцидным народом (вето РФ на резолюцию в Совбезе ООН – ред.) в 2015 году, кто на нашей стороне каждый раз, когда говорим о Косово и Метохии", — заявил президент Сербии.

"Но что будем делать в Совбезе ООН, когда снова возникнет вопрос Косово и Метохии, как будем защищать нашу конституцию и территориальную целостность нашей страны. А как и по какой цене получим газ, как скажем тем, кто нам не вводил санкции в последние 20 лет, и кто нам никогда не вредил, что мы сейчас с ними так поступим, на основании чего?", — спросил Вучич.
Он отметил, что при этом Белграду "пока удается выдержать без слишком больших последствий".
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 14:49
ЕС заставляет Сербию присоединиться к санкциям против России, сообщили СМИ
"Думаю, что мы приняли самое правильное, лучшее решение, которое согласовано с нашими национальными, государственными и экономическими интересами", — подчеркнул сербский лидер.
Глава госкомпании Србиягаз Душан Баятович казал в четверг РИА Новости, что Сербии нужны новый договор на поставки природного газа из России на 10 лет и разъяснение условий Газпрома по оплате топлива в рублях.
Сербия получает газ по договору с "Газпромом" от ноября прошлого года до 31 мая по 270 долларов за тысячу кубометров, по 6 миллионов кубометров в сутки. Министерство энергетики страны сообщило во вторник, что российский газ из "Турецкого потока" пока продолжает поступать через газотранспортную систему Болгарии в Сербию и Венгрию, решения о приостановке подачи нет.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 08:00
Газовый ультиматум Путина. У Европы нет вариантов
 
Душан БаятовичВенгрияСербияБолгарияГазпромТурецкий потокСанкции в отношении РоссииАлександр Вучич
 
 
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