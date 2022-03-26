Вучич рассказал, почему Сербия не вводит санкции против России
Вучич: Сербия не вводит санкции против России из-за принципа взаимности, Косово и газа
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 26 мар — РИА Новости. Власти Сербии не присоединяются к санкциям Запада в отношении РФ из-за принципа взаимности, поддержки по Косово и договора о поставках газа, и до сих пор выдерживают давление, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала B92.
В обращении к гражданам 2 марта президент Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
В Сербии 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, Вучич – кандидат в президенты и глава правящей Сербской прогрессивной партии.
"Если даже отставим в сторону эмоциональную и моральную часть, а мораль важна в политике, особенно в отношениях между государствами. Не буду сейчас напоминать, кто был на нашей стороне, когда нас хотели провозгласить геноцидным народом (вето РФ на резолюцию в Совбезе ООН – ред.) в 2015 году, кто на нашей стороне каждый раз, когда говорим о Косово и Метохии", — заявил президент Сербии.
"Но что будем делать в Совбезе ООН, когда снова возникнет вопрос Косово и Метохии, как будем защищать нашу конституцию и территориальную целостность нашей страны. А как и по какой цене получим газ, как скажем тем, кто нам не вводил санкции в последние 20 лет, и кто нам никогда не вредил, что мы сейчас с ними так поступим, на основании чего?", — спросил Вучич.
Он отметил, что при этом Белграду "пока удается выдержать без слишком больших последствий".
"Думаю, что мы приняли самое правильное, лучшее решение, которое согласовано с нашими национальными, государственными и экономическими интересами", — подчеркнул сербский лидер.
Глава госкомпании Србиягаз Душан Баятович казал в четверг РИА Новости, что Сербии нужны новый договор на поставки природного газа из России на 10 лет и разъяснение условий Газпрома по оплате топлива в рублях.
Сербия получает газ по договору с "Газпромом" от ноября прошлого года до 31 мая по 270 долларов за тысячу кубометров, по 6 миллионов кубометров в сутки. Министерство энергетики страны сообщило во вторник, что российский газ из "Турецкого потока" пока продолжает поступать через газотранспортную систему Болгарии в Сербию и Венгрию, решения о приостановке подачи нет.
24 марта, 08:00Газовый ультиматум Путина. У Европы нет вариантов